5. İstanbul Festivali için sefer düzenlemesi: 6 Metro Hattında Saatler 00.30’a Uzatıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Metro İstanbul, 5. İstanbul Festivali nedeniyle 1-16 Ağustos tarihleri arasında (3 ve 10 Ağustos hariç) M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 metro hatlarında seferlerin saat 00.30’a kadar devam edeceğini açıkladı.
Metro İstanbul, 5. İstanbul Festivali kapsamında bazı metro hatlarında sefer saatlerinin uzatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, 1-16 Ağustos tarihleri arasında, 3 ve 10 Ağustos günleri hariç olmak üzere Yenikapı FestivalPark Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek festival nedeniyle M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hatlarında seferler saat 00.30'a kadar devam edecek.
Ayrıca, M4 ve M5 hatlarında işletilecek trenlerin Marmaray'ın son seferiyle bağlantıyı sağlayacak şekilde hareket edeceği bildirildi.