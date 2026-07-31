  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gelecek göremedi bıraktı! Firari hainler, Özel’in peşine takıldı! FETÖ’den YP’ye alkış ve destek yağmuru AB’nin risk faktörü kuralları 2 Ağustos’ta devrede: Yapay zekaya yasak ve sıkı denetim! Bakan Yumaklı duyurdu: Fethiye yangını kontrol altına alındı Türkiye'nin ihracatı haziranda rekor artış yaptı! 25 milyar dolara dayandı Başörtülü anneye iğrenç sözler: "Daha fazla üremeyin Yobazsınız" AKİT yazdı laikçi yobaz tutuklandı İran ordusu ABD ekipmanının bulunduğu üssü hedef aldı Akın Gürlek'ten çifte operasyon açıklaması: Yasa dışı bahis ve uyuşturucuya darbe Kimse kusura bakmasın. Ahmet Davutoğlu da kusura bakmasın.. “Nezaket bunu gerektirmez” Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken değerlendirme Zulüm bitmedi! “Faşizan putçuluk, faşizan laiklik” İdris Günaydın’dan çarpıcı analiz
Gündem 5. İstanbul Festivali için sefer düzenlemesi: 6 Metro Hattında Saatler 00.30’a Uzatıldı!
Gündem

5. İstanbul Festivali için sefer düzenlemesi: 6 Metro Hattında Saatler 00.30’a Uzatıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
5. İstanbul Festivali için sefer düzenlemesi: 6 Metro Hattında Saatler 00.30’a Uzatıldı!

Metro İstanbul, 5. İstanbul Festivali nedeniyle 1-16 Ağustos tarihleri arasında (3 ve 10 Ağustos hariç) M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 metro hatlarında seferlerin saat 00.30’a kadar devam edeceğini açıkladı.

Metro İstanbul, 5. İstanbul Festivali kapsamında bazı metro hatlarında sefer saatlerinin uzatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 1-16 Ağustos tarihleri arasında, 3 ve 10 Ağustos günleri hariç olmak üzere Yenikapı FestivalPark Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek festival nedeniyle M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hatlarında seferler saat 00.30'a kadar devam edecek.

Ayrıca, M4 ve M5 hatlarında işletilecek trenlerin Marmaray'ın son seferiyle bağlantıyı sağlayacak şekilde hareket edeceği bildirildi.

Metroda yangın! 39 kişi hastanelik oldu
Metroda yangın! 39 kişi hastanelik oldu

Dünya

Metroda yangın! 39 kişi hastanelik oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23