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Aktüel

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 09:45:08 -
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu 26


İstanbul: Az bulutlu 23


İzmir: Az bulutlu ve açık 34


Adana: Az bulutlu ve açık 29


Antalya: Az bulutlu ve açık 25


Samsun: Parçalı bulutlu 21


Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21


Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 19


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30

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