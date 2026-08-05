Fenerbahçe turun kapısını araladı: 2-0

Kadıköy’de tam bir futbol şöleni yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Maç öncesi futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, oyunculara zorlu karşılaşma öncesinde moral verdi.

Mücadeleye iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Taraftarının desteğini arkasına alan Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında tempo düşse de sarı-lacivertliler sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1.dakika İlk düdük çaldı ve mücadele başladı.

4.dakika Kerem Aktürkoğlu ve Weinhandl kafa kafaya çarpıştı, sağlık görevlileri oyun alanına girdi.



10.dakika Talisca topu ağlara gönderdi.

17.dakika Sağ taraftan Semedo'nun yaptığı ortaya Asensio dokundu ardından Talisca arka direkte hamle yaptı ancak top dışarı gitti. Pozisyon bittikten sonra ofsayt bayrağı havaya kalktı.

20.dakika Sarı Kart - Jon Gorenc Stankovic



21. dakika Guendouzi, Stankovic'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Pozisyonla ilgili VAR incelemesi yapılıyor.

23.dakika Hakem oyunu yeniden başlattı.



30. dakika Jayden Oosterwolde - Archie Brown



32.dakika Sağ kanattan yapılan ortaya Jatta hamle yaptı ancak dokunamadı.

40.dakika Sturm Graz bu dakikalarda topla daha fazla oynayan taraf. Fenerbahçe ise hızlı ataklarla rakip kalede gol arıyor.



45.dakika Greenwood topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe korneri paslaşarak kullandı. Ceza sahası dışının hafif sağ çaprazında topla buluşan Greenwood, çok sert bir şutla topu yakın direkten ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

46.dakika Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.



Mücadelede ilk yarı 2-0'lık sonuçla tamamlandı.

46.dakika Szymon Wlodarczyk - Axel Kayombo



53.dakika Sturm Graz'da Jatta calımlarla ceza sahasına girdi kale önünde Skriniar son anda müdahale ederek tehlikeyi önledi.

58.dakika Sarı Kart - Jürgen Heil



59.dakika Asensio ile Greenwood paslaşarak ceza sahasına girdi. Greenwood'un vuruşu kalecide kaldı.



60.dakika Savunmanın arkasına atılan uzun pasta Kerem muhteşem bir kontrolle karşı karşıya kaldı ancak kaleci müdahale etti, seken topa Talisca vurdu kaleci bir kez daha topa müdahale etti.



64.dakika Simon Seidl - Gizo Mamageishvili



64.dakika Luca Weinhandl - Ryan Fosso



65.dakika Sarı Kart - Axel Kayombo



67.dakika Sol kanattan Asensio'nun pasını Talisca göğsüyle indirip kaleye vurdu, kaleci son anda kornere çeldi.



68.dakika Kullanılan köşe vuruşunda Ake'nin indirdiği topa Talisca yakın mesafeden kafayı vurdu, son anda kaleci kurtardı.



68.dakika Marco Asensio - İrfan Can Kahveci



68.dakika Mason Greenwood - Fred

83.dakika Kayombo sol çizginde topu içeri çevirdi, kimse dokunamadı.



84.dakika Kerem Aktürkoğlu - Oğuz Aydın



84.dakika Nélson Semedo - Mert Müldür

90.dakika Fenerbahçe karşılaşmayı 2-0 kazandı. Rövanş maçı 11 Ağustos Salı akşamı oynanacak.

Stat: Chobani

Hakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies (İngiltere)

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Jatta, Wlodarczyk

Oosterwolde sakatlanarak oyundan çıktı

Maça ilk 11’de başlayan Jayden Oosterwolde, 27. dakikada sol kanatta rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sol üst arka adalesini tutarak yerde kaldı. Saha içinde yapılan tedavinin ardından maça devam edemeyeceği belirlenen Hollandalı futbolcu sedyeyle kenara alınırken, 30. dakikada yerini Archie Brown’a bıraktı. Oosterwolde’nin sakatlığının durumu, yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.