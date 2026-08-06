ABD ve Brezilya'ya güvenmediler: 13 bin kilometre ötedeki ülke Türk savunma deviyle iş yapacak

Teklife göre Şilili mürettebatın eğitimleri, HAVELSAN’ın Türkiye’deki CN-235 ve Cougar tam görev simülatörlerinde gerçekleştirilecek. CN-235 için geliştirilen ve Level D standardını hedefleyen simülatör; normal uçuş, hava radarı kullanımı ve acil durum senaryolarını kapsayan kapsamlı eğitim imkânı sunuyor. Cougar helikopteri simülatörü ise farklı meteorolojik koşulların oluşturulmasına, gece görüş gözlükleriyle eğitim yapılmasına ve elektronik harp senaryolarının uygulanmasına olanak tanıyor. Böylece mürettebatın özellikle düşük görüş şartları ile gece operasyonlarına gerçek uçuş gerçekleştirmeden hazırlanması hedefleniyor.