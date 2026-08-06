ABD ve Brezilya'ya güvenmediler: 13 bin kilometre ötedeki ülke Türk savunma deviyle iş yapacak

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Tük savunma sanayi devi Havelsan'ın Şili ordusuna ilettiği teklif kabul edildi. Anlaşmanın önümüzdeki süreçte resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tük savunma sanayi devi Havelsan'ın Şili ordusuna ilettiği teklif kabul edildi. Anlaşmanın önümüzdeki süreçte resmiyete dökülmesi bekleniyor.
HAVELSAN, Şili Kara Kuvvetleri Havacılık Tugayına envanterinde bulunan AS532AL Cougar helikopterleri ile CN-235-100 hafif taktik nakliye uçaklarının mürettebatına yönelik simülasyon eğitimi teklif etti. Info Defensa’nın aktardığı bilgilere göre teklif, Türkiye’de gerçekleştirilecek ve İspanyolca eğitim programlarını kapsayacak şekilde hazırlandı.
Şili’nin resmî Lobi Yasası portalında yayımlanan görüşme tutanağına göre HAVELSAN yetkilileri, Şilili askeri yetkililerle bir araya gelerek şirket tarafından geliştirilen hava platformu simülatörlerinin kabiliyetlerini tanıttı. Görüşmede, pilotların yanı sıra tam uçuş ekiplerinin eğitimine yönelik çözümler ile görev senaryolarına ilişkin detaylar paylaşıldı.
Henüz sözleşmeye dönüşmeyen teklif kapsamında eğitim programının Şili Kara Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanması planlanıyor. Programda gece görüş gözlükleriyle görev icrası, farklı operasyon senaryoları ve Şili’ye ait coğrafi verilerin simülatörlere entegre edilmesi de yer alıyor.
Teklife göre Şilili mürettebatın eğitimleri, HAVELSAN’ın Türkiye’deki CN-235 ve Cougar tam görev simülatörlerinde gerçekleştirilecek. CN-235 için geliştirilen ve Level D standardını hedefleyen simülatör; normal uçuş, hava radarı kullanımı ve acil durum senaryolarını kapsayan kapsamlı eğitim imkânı sunuyor. Cougar helikopteri simülatörü ise farklı meteorolojik koşulların oluşturulmasına, gece görüş gözlükleriyle eğitim yapılmasına ve elektronik harp senaryolarının uygulanmasına olanak tanıyor. Böylece mürettebatın özellikle düşük görüş şartları ile gece operasyonlarına gerçek uçuş gerçekleştirmeden hazırlanması hedefleniyor.
HAVELSAN’ın döner kanatlı hava araçlarına yönelik eğitim merkezlerinde tam ve kısmi görev simülatörlerinin yanı sıra taktik kontrol merkezleri, bilgisayar destekli eğitim sınıfları, görev sonrası değerlendirme sistemleri ile eğitim yönetim altyapısı bulunuyor. Bu sistemler sayesinde personelin eğitim süreci ve performansı kapsamlı şekilde takip edilebiliyor. Şili Kara Kuvvetleri envanterinde 10 adet AS532AL Cougar helikopteri ile 3 adet CASA CN-235-100 hafif taktik nakliye uçağı bulunuyor. Cougar helikopterleri personel taşıma ve hava hücum görevlerinde kullanılırken, CN-235 uçakları taktik nakliye, paraşütçü intikali ve özel kuvvet operasyonlarında görev yapıyor. KAYNAK: MİLDEFİN
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