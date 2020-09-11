Yurtlarda manevi danışmanlığa ara
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öğrenci yurtlarında manevi danışman görevlendirmelerine bir eğitim dönemi için ara verildiğini bildirildi.
KYGM ve TDV yurtlarında manevi danışman görevlendirmesinin sürdüğünü hatırlatan Albayrak, “6 aylık periyotlarla görevlendirmeleri yenilenen manevi danışmanların 26 Ağustos 2020- 25 Şubat 2021 tarihleri arasını kapsayacak şekilde devam eden görevlendirmeleri yenilenmiştir. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan istişareler neticesinde ve salgın hastalıkla mücadele kapsamında, manevi danışmanların görevlendirmelerine bir eğitim dönemi ara verilmesine karar verilmiştir” dedi.