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Yurtdışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Hangi ülkelere uçak seferleri başlayacak?

Son dakika haberi: Türkiye koronavirüsle mücadele normalleşme sürecine girdi. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte kısıtlamalar da tek tek kaldırıldı. Son olarak yurtdışı uçuş yasakları da kaldırılıyor. Peki Yurtdışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:38:00 - 2020-06-04 14:40:40
Yurtdışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Hangi ülkelere uçak seferleri başlayacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıkladı. İlk aşamada, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşların karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık.” ifadelerini kullandı.

Hangi ülkelerle uçuşlar başlayacak?

Bakan Karaismailoğlu, Haziran ayında kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarına ilişkin şu detayları paylaştı:*10 Haziran tarihi itibariyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan,*15 Haziran tarihi itibariyle, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan,*20 Haziran tarihi itibariyle, Hollanda, Kazakistan,*22 Haziran tarihi itibariyle, Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ,Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya ve *25 Haziran tarihi itibariyle Belçika.

 

 

 

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