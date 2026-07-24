Yarın Eskipazar Camii’nde bir araya gelecekler! 10 bin mezunlu Ordu İHL’de geleneksel buluşma

Önceki yıllarda Çambaşı'nda, Sayacabaşı'nda, İmam Hatip okullarının bahçesinde ve çoğu zaman Eskipazar Camii avlusunda gerçekleştirilen buluşma programı bu sene de 25 Temmuz 2026 cumartesi günü Eskipazar Camii avlusunda gerçekleştirilecek.

İlk mezunlarını 1973 senesinde veren okulun bu zamana kadar yaklaşık 10 bin mezununun olduğu tahmin ediliyor.

25 Temmuz 2016 Cumartesi günü yapılacak olan program Kur'an tilaveti ile başlayacak.

Dernek başkanı sayın Abdurrahman Murtazaoğlu'nun açılış konuşması, protokolün ve misafirlerin selamlama konuşmalarının yanı sıra Altınordu ilçesinde bulunan İmâm Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi müdürleri de okulları hakkında bilgi veren sunumları da olacak.

Programa katılacak tüm misafirlere çorba, etli pilav, tatlı ayran ve su ikramı da olacak.

Uzun yıllar birbirlerini göremeyen insanların, birbirleriyle, öğretmenleriyle hasret giderme imkanını bulacağı geleneksel buluşma programına;

ÖNDER İmâm Hatipliler Derneği adına İstanbul'dan sayın İhsan YAMAN, Sinop'tan ÖNDER Karadeniz Bölgesi sorumlusu sayın İsmail Aksoy'un, Ordu valisinin, OBB Başkanının, İl Milletvekillerinin, üst düzey devlet adamlarının, Altınordu ilçesinin ve çevre ilçelerin Belediye Başkanlarının, bürokratların, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, emekli öğretmenlerin ve din görevlilerinin, öğrencilerin, halkın da katılması bekleniyor.

Sunuculuğunu yönetim kurulu üyesi Muhammet Ersu'nun yapacağı program 15.00' e kadar sürecek. İmâm Hatip Lisesi'ne emek verenlerden, öğretmenlik, idarecilik ve öğrencilik yapanlardan, memur ve hizmetli kadrosunda hizmet verenlerden ahirete irtihal edenlerin ruhuna bağışlanmak üzere okunan hatimlerin duâsının ardından program sona erecek.