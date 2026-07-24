Havada panik! Pilot bayıldı

Olay, 23 Temmuz’da Palma de Mallorca-Varşova seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağında meydana geldi.

Kalkıştan kısa süre sonra kokpitte görevli pilotlardan birinin fenalaşarak bilincini kaybettiği bildirildi.

ROTA MİLANO’YA ÇEVRİLDİ

Pilotun rahatsızlanmasının ardından uçakta acil durum prosedürü devreye alındı.

Kaptan pilot, seferin güvenliğini sağlamak amacıyla rotayı İtalya’nın Milano kentine çevirdi.

UÇAK GÜVENLİ ŞEKİLDE İNDİ

Yaklaşık bir saat havada kalan uçak, yerel saatle 05.00 sıralarında Milano’daki havalimanına güvenli şekilde iniş yaptı.

İniş öncesinde kaptan pilotun acil tıbbi yardım talebinde bulunduğu belirtildi.

SAĞLIK EKİPLERİ PİSTE SEVK EDİLDİ

Acil inişin ardından havalimanında geniş sağlık önlemi alındı.

Piste beş sağlık görevlisi, üç ambulans ve iki sağlık aracı yönlendirildi.

“CİDDİ TIBBİ MÜDAHALEYE GEREK KALMADI”

LOT Polish Airlines yetkilileri, uçağın mürettebat üyelerinden birinin rahatsızlanması nedeniyle Milano’ya yönlendirildiğini açıkladı.

Şirket, pilotun tedavisinin ciddi bir tıbbi müdahaleye gerek kalmadan tamamlandığını bildirdi.

YOLCULARDA YARALANMA OLMADI

Olay sırasında yolcular arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yaklaşık altı saatlik gecikmenin ardından yolcuların aynı uçakla Varşova seferine devam ettiği aktarıldı.

BENZER OLAY BRITISH AIRWAYS UÇUŞUNDA YAŞANMIŞTI

Havacılık sektöründe kısa süre önce British Airways’e ait bir uçuşta da benzer bir sağlık sorunu gündeme gelmişti.

Hindistan’daki konaklamanın ardından Londra Heathrow seferini yapan uçakta, yardımcı pilotun gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 bin feet irtifada görev yapamayacak duruma geldiği belirtilmişti.

UÇUŞ GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE GİRMEDİ

British Airways olayında diğer iki pilotun uçuşu güvenli şekilde tamamladığı kaydedildi.

Şirket yetkilileri, uçuş güvenliğinin hiçbir aşamada tehlikeye girmediğini ve mürettebatın konaklama koşullarına ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldığını duyurdu.

HAVACILIKTA ACİL PROSEDÜR DEVREYE GİRDİ

LOT Polish Airlines uçağında yaşanan olay, kokpitteki sağlık sorunlarına karşı acil durum prosedürlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Uçağın güvenli şekilde Milano’ya indirilmesi, yolcuların seferlerine gecikmeli de olsa devam etmesini sağladı.