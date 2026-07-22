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Medya Tribünde ortalık karıştı! Türkiye İspanya'yı desteklerken Acun'un eşinin giydiği forma da sosyal medyada gündem oldu!
Medya

Tribünde ortalık karıştı! Türkiye İspanya'yı desteklerken Acun'un eşinin giydiği forma da sosyal medyada gündem oldu!

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Tribünde ortalık karıştı! Türkiye İspanya'yı desteklerken Acun'un eşinin giydiği forma da sosyal medyada gündem oldu!

İspanya ile Arjantin arasındaki dev finalde tribünlerde gergin dakikalar yaşandı. Maçı Arjantin formasıyla takip eden Acun Ilıcalı'nın eşi Çağla Ilıcalı, saha görüşünü kapattığı gerekçesiyle kendisini uyararak oturmasını isteyen taraftarlarla sert bir tartışmaya tutuştu.

Dev karşılaşmada ayağa kalkarak arka sıradakilerin görüş açısını kapatan Çağla Ilıcalı, seyircilerin uyarısına tepki gösterince sözlü atışma yaşandı. Yaşanan gerginlik esnasında Acun Ilıcalı'nın eşini yatıştırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Arjantin Forması Sosyal Medyanın Dilinde

Tribündeki kavga kısa sürede viral olurken, Ilıcalı'nın giydiği Arjantin forması da sosyal medyada ayrı bir tartışma konusu haline geldi. Türkiye'nin, Filistin'e desteğiyle bilinen İspanya'yı tuttuğu maçta, İsrail ve Yahudi lobilerine yakınlığıyla bilinen Arjantin'in formasını tercih eden Ilıcalı'nın tutumu çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.

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