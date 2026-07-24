Bu cumartesi kamp ateşleri yanacak! İşte 25 Temmuz'da ŞOK'un sunacağı fırsatlar

Şok, 25-28 Temmuz tarihleri arasında doğanın kucağında huzur bulmak ve açık havanın tadını doyasıya çıkarmak isteyen macera severler için muazzam bir kampanya başlatıyor. Cumartesi gününden itibaren rafları süsleyecek olan, taşınabilir tasarımlarıyla lüks konforu her yere götürmenizi sağlayan dayanıklı kamp sandalyeleri outdoor tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Ergonomik yapıları, şık renk seçenekleri ve uzun ömürlü iskelet kaliteleriyle öne çıkan bu harika ürünler, bütçenizi zorlamadan doğadaki eviniz olmaya geliyor. Hafta sonu başlayacak bu büyük fırsatı kaçırmamak için ŞOK mağazalarına uğrayın..