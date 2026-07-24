  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
1000 öğrenci arasında dünya üçüncüsü oldu Bu cumartesi kamp ateşleri yanacak! İşte 25 Temmuz'da ŞOK'un sunacağı fırsatlar Yok artık Aziz Başkan: Fenerbahçe'den Rafael Leao için 50 milyon euro! Aziz patron çıldırdı 140’tan fazla ülkenin nüfusunu geçti: Ayasofya'ya rekor ziyaret Köşeye sıkışan sözde süper güçten fıkra gibi olay! ABD ölü askerlerini diriltti Bakan Ersoy'dan Ayasofya Camii paylaşımı: Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyon devam edecek Daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflar da yer alıyor! Ayasofya'nın tarihi koleksiyonu raflarda Uzmanlar yazlık kiralama konusunda uyardı: Yasal izinleri kontrol edin, mağduriyet yaşamayın 1 milyon 630 bin ameliyat İstanbul'da 6 ayda 130 milyon muayene
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Bu cumartesi kamp ateşleri yanacak! İşte 25 Temmuz'da ŞOK'un sunacağı fırsatlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu cumartesi kamp ateşleri yanacak! İşte 25 Temmuz'da ŞOK'un sunacağı fırsatlar

Şok, 25-28 Temmuz tarihleri arasında doğanın kucağında huzur bulmak ve açık havanın tadını doyasıya çıkarmak isteyen macera severler için muazzam bir kampanya başlatıyor. Cumartesi gününden itibaren rafları süsleyecek olan, taşınabilir tasarımlarıyla lüks konforu her yere götürmenizi sağlayan dayanıklı kamp sandalyeleri outdoor tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Ergonomik yapıları, şık renk seçenekleri ve uzun ömürlü iskelet kaliteleriyle öne çıkan bu harika ürünler, bütçenizi zorlamadan doğadaki eviniz olmaya geliyor. Hafta sonu başlayacak bu büyük fırsatı kaçırmamak için ŞOK mağazalarına uğrayın..

#1
Foto - Bu cumartesi kamp ateşleri yanacak! İşte 25 Temmuz'da ŞOK'un sunacağı fırsatlar

ŞEMSİYELİ VE TERMOS HAZNELİ 2 KİŞİLİK KAMP SANDALYESİ Fiyat: 2,490 TL XL KAMP SANDALYESİ Fiyat: 799 TL

#2
Foto - Bu cumartesi kamp ateşleri yanacak! İşte 25 Temmuz'da ŞOK'un sunacağı fırsatlar

PETRIX SOĞUK BUHARLI USB FAN Fiyat: 499 TL TORİMA FİGÜRLÜ POWERBANK Fiyat: 399 TL

#3
Foto - Bu cumartesi kamp ateşleri yanacak! İşte 25 Temmuz'da ŞOK'un sunacağı fırsatlar

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER CİF ULTRA ANINDA ETKİ ÇEŞİTLERİ 750 ML Fiyat: 85 TL NESTLE FINDIK KREMALI GOFRET 12’Lİ Fiyat: 99 TL BİOBLAS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 900 ML Fiyat: 229 TL PEPSİ KOLA CAM 6X200 ML Fiyat: 115 TL TORKU ÇİKOLATA KREMALI BİSKÜVİ 4’LÜ Fiyat: 40 TL

#4
Foto - Bu cumartesi kamp ateşleri yanacak! İşte 25 Temmuz'da ŞOK'un sunacağı fırsatlar

SIEMENS 9 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ Fiyat: 31,999 TL SAMSUNG 11 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ SİYAH Fiyat: 29,499 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'un 3 ilçesinde yarın denize girişler yasaklandı
Gündem

İstanbul'un 3 ilçesinde yarın denize girişler yasaklandı

Milyonlarca insana ev sahipliği yapan mega kent İstanbul'un bazı ilçelerinde yarın denize girişler yasaklandı.
FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu
Gündem

FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı özel çalışmaları neticesinde, daha önce "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yay..
İstanbul'u fırtına vurdu!
Yerel

İstanbul'u fırtına vurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli fırtına İstanbul genelinde hayatı adeta dur..
Çakma hakimden milyonluk vurgun! Eşi bile gerçekten hakim sanıyormuş
Gündem

Çakma hakimden milyonluk vurgun! Eşi bile gerçekten hakim sanıyormuş

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kendisini hakim olarak tanıtıp adli sorunu olan vatandaşları d..
Ankara ile Şam arasında tarihi adım! Büyük anlaşma resmen imzalandı!
Gündem

Ankara ile Şam arasında tarihi adım! Büyük anlaşma resmen imzalandı!

Türkiye ile Suriye arasında kültür merkezlerinin kurulması ve faaliyetlerini düzenleyen tarihi anlaşma imzalandı. Şam'da atılan imzalarla b..
Çorum FK’da ayrılık rüzgarı
Spor

Çorum FK’da ayrılık rüzgarı

Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çorum FK, Erkan Kaş ile yollarını ayırma kararı aldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23