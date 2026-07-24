24 Temmuz 2004: Said Çekmegil’in vefatı (Mütefekkir-Yazar)

Said Çekmegil, 1926 yılında Malatya’da doğdu. Anadolu da bir akım olan Malatya hareketinin lideri kabul edilir. Günümüz Türkiyeli Müslümanların yazar, çizer, düşünür ve fikir adamlarının hemen hemen hepsini bir şekilde etkilemiş bir fikir adamıdır. Özgün çalışmalara imza atmıştır. Malatyalı bir terzi ve ilkokul mezunu olmasına rağmen fikri ve edebi hayata büyük eserler vermiştir. Ruhta İnkılap, Gizli Bir Ses Dedi ki, Aramızdaki Fark adıyla üç şiir kitabı ve 37 adet birbirinden kıymetli eserleri vardır.







1960’lı yıllarda bir gazetenin düzenlemiş olduğu deneme yarışmasında Çekmegil birinci, Nurettin Topçu ikinci, Sezai Karakoç ise üçüncü olmuştur. Kendisi Malatyalıdır ve diğer birçok şair gibi İstanbul’a gelmemiştir. Bu onun tanınması noktasında bir sıkıntı olmuştur.







Büyük bir mücadele insanı olan Çekmegil birçok insana ışık tutmuş yol göstermiştir. Çekmegil, “Bilgi Gücü” adlı kitabında, bilimin tarifinden başlayarak din-bilim ilişkilerine uzanarak, İslam’ın ilimlere bakışını geniş bir çerçeveyle değerlendiriyor. Çok geniş kaynakçası olan bu eser tartışmalı konularda bir başvuru kaynağıdır. “İslam’ın Gerçeği” adlı eserinde ise, İslam’ı insanların sosyalizm, liberalizm gibi ‘izm’lerle ürettikleri ‘put’lara karşı savunan Çekmegil, “Kur’an’a Muhatap Olmak” adlı eserinde ise Kur’ani bir hayat yaşamak isteyenlere tavsiyelerde bulunmaktadır.







Malatya’nın yetiştirdiği bu kıymetli fikir adamı, 24 Temmuz 2004 tarihinde Hakk’a kavuşmuştur. Anadolu ve Avrupa’nın her tarafında düzenlediği seminerlerle yeni neslin yetişmesine öncü olan bu şahsı rahmetle ve minnetle anıyoruz.