  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şile Belediyesi soruşturmasında Haluk Levent'in kardeşinden flaş açıklamalar! Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı! İsrail’den İran’a yeni suçlama! Mossad ajan ağını çökerttiğini iddia etti! Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı İsrailli Bakan'ın kalleşliğine Türkiye'den jet hızında tepki Fatma Soydaş tutuklandı Batı’nın çürümüşlüğü kendi vatandaşını da çileden çıkardı! "Ülkemi nükleer bombalarla yerle bir edin!" Tesettür istismarcısını terleten anlar! Fatma Soydaş inkâr etti savcılık görüntüleri önüne koydu İran’dan Batı’ya açık tehdit! Saldırıya izin veren her üs meşru hedefimizdir! Ankara ile Şam arasında tarihi adım! Büyük anlaşma resmen imzalandı! CHP Sivas il başkanlığını harabeye çeviren Özelcilere tepki: Bu nasıl bir kin bu nasıl nefret!
Tarih 24 Temmuz 2004: Said Çekmegil’in vefatı (Mütefekkir-Yazar)
Tarih

24 Temmuz 2004: Said Çekmegil’in vefatı (Mütefekkir-Yazar)

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
24 Temmuz 2004: Said Çekmegil’in vefatı (Mütefekkir-Yazar)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Mütefekkir-Yazar Said Çekmegil’i hayırla yâd ediyoruz.

Said Çekmegil, 1926 yılında Malatya’da doğdu. Anadolu da bir akım olan Malatya hareketinin lideri kabul edilir. Günümüz Türkiyeli Müslümanların yazar, çizer, düşünür ve fikir adamlarının hemen hemen hepsini bir şekilde etkilemiş bir fikir adamıdır. Özgün çalışmalara imza atmıştır. Malatyalı bir terzi ve ilkokul mezunu olmasına rağmen fikri ve edebi hayata büyük eserler vermiştir. Ruhta İnkılap, Gizli Bir Ses Dedi ki, Aramızdaki Fark adıyla üç şiir kitabı ve 37 adet birbirinden kıymetli eserleri vardır.



1960’lı yıllarda bir gazetenin düzenlemiş olduğu deneme yarışmasında Çekmegil birinci, Nurettin Topçu ikinci, Sezai Karakoç ise üçüncü olmuştur. Kendisi Malatyalıdır ve diğer birçok şair gibi İstanbul’a gelmemiştir. Bu onun tanınması noktasında bir sıkıntı olmuştur.



Büyük bir mücadele insanı olan Çekmegil birçok insana ışık tutmuş yol göstermiştir. Çekmegil, “Bilgi Gücü” adlı kitabında, bilimin tarifinden başlayarak din-bilim ilişkilerine uzanarak, İslam’ın ilimlere bakışını geniş bir çerçeveyle değerlendiriyor. Çok geniş kaynakçası olan bu eser tartışmalı konularda bir başvuru kaynağıdır. “İslam’ın Gerçeği” adlı eserinde ise, İslam’ı insanların sosyalizm, liberalizm gibi ‘izm’lerle ürettikleri ‘put’lara karşı savunan Çekmegil, “Kur’an’a Muhatap Olmak” adlı eserinde ise Kur’ani bir hayat yaşamak isteyenlere tavsiyelerde bulunmaktadır.



Malatya’nın yetiştirdiği bu kıymetli fikir adamı, 24 Temmuz 2004 tarihinde Hakk’a kavuşmuştur. Anadolu ve Avrupa’nın her tarafında düzenlediği seminerlerle yeni neslin yetişmesine öncü olan bu şahsı rahmetle ve minnetle anıyoruz.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf büyük

Hep gitdiler kalmadılar gülme gülme ağla gönül bizde tarikat kavgası yapanlar kaldı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23