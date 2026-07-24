Uzmanlar yazlık kiralama konusunda uyardı: Yasal izinleri kontrol edin, mağduriyet yaşamayın
Her yaz döneminde sıkça karşılaşılan kiralık yazlık ve konut mağduriyetleri konusunu değerlendiren uzmanlar, "Yazlık kiralamalarda öncelikle konutun kısa süreli kiralamaya uygun izinlere sahip olup olmadığı ve kiralama işlemini yapan kişinin gerçekten ev sahibi ya da yetkili kişi olduğu teyit edilmeli. Tüm bilgiler ve yasal izinler teyit edilmeden asla 'kapora veya ön ödeme talebi' kabul edilmemeli” uyarısı yaptı.