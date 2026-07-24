Almanya’dan Hürmüz kararı! Savaş gemilerini çekecekler

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki siyasi ve güvenlik ortamının istikrarsızlığını koruduğu belirtildi.

Bu nedenle Cibuti’de konuşlandırılan mayın temizleme gemisi “Fulda” ile destek gemisi “Mosel”in Doğu Akdeniz’e kaydırılacağı duyuruldu.

PİSTORİUS TALİMAT VERDİ

Açıklamada, kararın Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un talimatıyla alındığı ifade edildi.

Gemilerin, diğer ülkelerin savaş gemileriyle birlikte Cibuti’den ayrılarak Süveyş Kanalı üzerinden Doğu Akdeniz’e geçeceği aktarıldı.

HÜRMÜZ İÇİN UYGUN KOŞULLAR OLUŞMADI

Bakanlık, Hürmüz Boğazı’nda uluslararası mayın temizleme operasyonunun kısa vadede başlamasına yönelik güvenilir bir zemin bulunmadığını belirtti.

Bu nedenle gemilerin bölgede bekletilmesinin teknik sistemler üzerinde gereksiz yük oluşturduğu ifade edildi.

GEMİLER YAKIN BÖLGEDE HAZIR TUTULACAK

Alman savaş gemilerinin tamamen görevden çekilmeyeceği, Doğu Akdeniz’de operasyon bölgesine yakın şekilde hazır tutulacağı bildirildi.

Görevin başlamasına ilişkin güvenilir işaretlerin ortaya çıkması halinde gemilerin yeniden Hürmüz hattına sevk edilebileceği kaydedildi.

ORTAK EĞİTİMLER SÜRECEK

Açıklamada, gemilerin Doğu Akdeniz’de uluslararası ortaklarla eğitim faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Bu süreçte birliklerin harekat hazırlık seviyesinin korunmasının hedeflendiği vurgulandı.

BERLİN TAAHHÜDÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Almanya, gerekli siyasi ve askeri şartların oluşması halinde uluslararası mayın temizleme görevine katılma iradesini koruduğunu bildirdi.

Bakanlık, böyle bir görev için Federal Meclisin onayının da gerektiğini hatırlattı.

KIZILDENİZ GEÇİŞİ İÇİN GÜVENLİK RİSKİ

Alman medyasında yer alan haberlerde, “Fulda” ve “Mosel” gemilerinin Kızıldeniz üzerinden Akdeniz’e dönüşünün de risk taşıdığı ileri sürüldü.

Yemen’deki Husilerin bölgeden geçen ticaret gemilerine yönelik saldırıları nedeniyle gemilerin, hava savunma sistemleriyle donatılmış müttefik savaş gemilerinin refakatinde seyredeceği aktarıldı.

HÜRMÜZ VE KIZILDENİZ HATTINDA BELİRSİZLİK

Almanya’nın kararı, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz çevresindeki güvenlik risklerinin sürdüğü bir dönemde geldi.

Berlin yönetimi, operasyon ihtimalini tamamen rafa kaldırmazken, mevcut şartlarda gemilerini daha güvenli ve hazır bekleme pozisyonuna çekmeyi tercih etti.