Yurt içi ve yurt dışı takipte kalın! Altın ve borsa yatırımcısı bu verilere kulak verecek

Gelecek hafta piyasaların gözü kulağı yine Ortadoğu'da yaşanan gerilimde olacak. İsrail'in barış karşıtı tavrı ve işgal noktalarını artırması güvenli liman konumundaki altın fiyatlarını tetikleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Altındaki seviyeler

Gram altın şu saatlerde 1819 liradan işlem görürken çeyrek altın 2985 bandında fiyatlanıyor.

ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği beklentileri ve Fed'in faiz artışlarında sona gelindiği öngörüsüyle de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 32 baz puan düşerek haftayı yüzde 4,5190'dan tamamladı.

Emtia fiyatlarında ise oynaklık güçlü kalmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, haftayı yüzde 4,2 düşüşle 85 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 düşüşle haftayı 1.993 dolardan tamamladı.

Haftanın verileri

6 Kasım ile başlayan haftada salı dış ticaret dengesi, çarşamba toptan stoklar, perşembe Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve haftalık işsizlik başvuruları, cuma Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek. Gelecek hafta salı Çin'de dış ticaret dengesi, perşembe Çin'de enflasyon takip edilecek.

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Risk primi düşmüştü

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini görürken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e yükseltti.

Gelecek hafta pazartesi TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, salı hazine nakit dengesi, cuma sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edilecek.