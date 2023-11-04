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Ekonomi Yurt içi ve yurt dışı takipte kalın! Altın ve borsa yatırımcısı bu verilere kulak verecek
Ekonomi

Yurt içi ve yurt dışı takipte kalın! Altın ve borsa yatırımcısı bu verilere kulak verecek

Yeniakit Publisher
2023-11-04 12:08:00 - 2023-11-04 12:09:05
Yurt içi ve yurt dışı takipte kalın! Altın ve borsa yatırımcısı bu verilere kulak verecek

Yatırımcılar önümüzdeki hafta için planlarını yapmaya devam ederken yurt içi ve yurt dışı öne çıkan verileri de yakından takip edecekler. İşte önümüzdeki haftaya dair beklenen veri trafiği:

Gelecek hafta piyasaların gözü kulağı yine Ortadoğu'da yaşanan gerilimde olacak. İsrail'in barış karşıtı tavrı ve işgal noktalarını artırması güvenli liman konumundaki altın fiyatlarını tetikleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Altındaki seviyeler

Gram altın şu saatlerde 1819 liradan işlem görürken çeyrek altın 2985 bandında fiyatlanıyor.

 ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği beklentileri ve Fed'in faiz artışlarında sona gelindiği öngörüsüyle de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 32 baz puan düşerek haftayı yüzde 4,5190'dan tamamladı.

Emtia fiyatlarında ise oynaklık güçlü kalmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, haftayı yüzde 4,2 düşüşle 85 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 düşüşle haftayı 1.993 dolardan tamamladı. 

Haftanın verileri

6 Kasım ile başlayan haftada salı dış ticaret dengesi, çarşamba toptan stoklar, perşembe Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve haftalık işsizlik başvuruları, cuma Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek. Gelecek hafta salı Çin'de dış ticaret dengesi, perşembe Çin'de enflasyon takip edilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Risk primi düşmüştü

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini görürken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e yükseltti.

Gelecek hafta pazartesi TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, salı hazine nakit dengesi, cuma sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edilecek.

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Yorumlar

Vedat

3 lira 5 lira mi 10 lira mi olacak derhen 30 lira dolar hukumet buyuk basari sizde yandas bozdurun dolari tl kalin degerlenec3k derken milletin zengin olmasini degil köle olmasina destek oldunuz simdi borsada yapiyorsunuz bir ayda yuz 30 50 arasinda kucuk yatirimcida zarar simdi dolar kayiyor borsadan goruyorsunuz bu millet sizlere ragmen ekonomist oldu hukumet heryerde oldugu gibi seyrediyor spk o tam soyguna ortak fetöcü bunjar
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