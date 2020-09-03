Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

ABD'deki yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkileri için uygulanması planlanan teşvik paketinin beklentileriyle New York borsasındaki yükseliş trendi ve rekorlar dün de devam etti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında Kovid-19 teşvik paketine ilişkin görüşmelerin sağlanamaması üzerine ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile yeni bir teşvik paketi için görüşmelere başladığı haberinin ardından, borsalar ivme kazanırken dolar endeksi de toparlanmaya devam etti.

Bir önceki gün 91,75 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra yükselen dolar endeksi bugün 93 seviyesini test ediyor.

ABD'de dün açıklanan özel sektör istihdam verisi Ağustos ayında 428 bin kişi artarak beklentilerin gerisinde kalsa da Dow Jones endeksi yüzde 1,59, S&P 500 endeksi yüzde 1,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 yükseldi. Böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanış rekorlarına devam etti. Dow Jones endeksi, dünkü kapanışa göre yüzde 1,6 artarsa ​​tarihi zirvesine ulaşacak.

Avrupa borsalarında avronun dolar karşısında gerilemesi ile desteklenen borsalarda alımların güçlendiği görüldü. Dün DAX endeksi Almanya'da yüzde 2,07, FTSE 100 endeksi İngiltere'de yüzde 1,35, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,90 arttı.

Bugün Asya yakasında, hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde dün açıklanan yatay seyre rağmen, Asya borsalarının büyük çoğunluğunda ABD ve Avrupa borsalarında alıcıların eğilimi etkili oldu. Kapanışa yakın, Nikkei 225 endeksi Japonya'da yüzde 1, Kospi endeksi ise Güney Kore'de yüzde 1,3 artarken, açılışta yükseliş eğilimini sürdüremeyen Şangay bileşik endeksi önceki kapanış seviyesinin hemen altında.

Dün 1.080-1.090 dar bantta dalgalanan yurt içi BIST 100 endeksi günü yüzde 0,12 düşüşle 1,083,91 puandan kapattı. Dün 7,3858'den kapanan dolar / TL, bugün bankalararası piyasa açılışında 7,3890'dan işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının ve başta Doğu Akdeniz olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemde kaldığını belirterek, yoğun veri gündeminin bugün ve yarın da yönünü etkileyeceğini ifade etti. pazarlar.

Analistler, bugün açıklanacak veriler arasında yurt içi enflasyon, uluslararası hizmet sektörü ve küresel olarak açıklanacak bileşik PMI verilerinin öne çıktığını, teknik olarak BIST 100 endeksinin 1.120 direnç ve 1.070 puan seviyesinde olduğunu belirtti.

AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistler, Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin Ağustos ayı enflasyon beklentileri ortalamasına (yüzde 0,96) göre, bir önceki ay yüzde 11,76 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,88'e yükseleceği hesaplanıyor.

Bugün piyasalarda izlenecek veriler şu şekildedir:

10:00 Türkiye, Ağustos ayı iç piyasa TÜFE ve ÜFE

10.55 Almanya, hizmet sektörü Ağustos ve bileşik PMI

11.00 Euro Bölgesi, Ağustos hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, hizmet sektörü ve bileşik PMI Ağustos

14:30 Türkiye, Merkez Bankası haftalık para ve bankacılık istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, hizmet sektörü ve bileşik PMI Ağustos

17.00 ABD, Ağustos ISM imalat dışı endeksi