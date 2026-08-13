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Konut satışlarında dikkat çeken tablo! Temmuzda düşüş sertleşti

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Konut satışlarında dikkat çeken tablo! Temmuzda düşüş sertleşti

Türkiye genelinde temmuz ayında konut satışları yıllık bazda yüzde 17 azalarak 123 bin 603'e geriledi. İpotekli satışlarda yüzde 23,7'lik artış görülürken yabancılara konut satışları da yükseldi.

#1
Foto - Konut satışlarında dikkat çeken tablo! Temmuzda düşüş sertleşti

Gayrimenkul sektöründe temmuz ayı bilançosu netleşti; Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilan ettiği verilere göre konut satışları yıllık bazda düşüş kaydederken, ipotekli satışlar ve yabancıya konut satışlarında sınırlı bir yükseliş yaşandı!

#2
Foto - Konut satışlarında dikkat çeken tablo! Temmuzda düşüş sertleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

#3
Foto - Konut satışlarında dikkat çeken tablo! Temmuzda düşüş sertleşti

Buna göre, Türkiye genelinde satılan ilk el konut sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,6 azalarak 42 bin 529'a geriledi. İkinci el konut sayısı aynı dönemde yüzde 20,8 azalışla 81 bin 74 oldu. Böylece, geçen ay satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 17 düşüşle 123 bin 603 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,4, ikinci el olanların payı yüzde 65,6 oldu.

#4
Foto - Konut satışlarında dikkat çeken tablo! Temmuzda düşüş sertleşti

İpotekli satışlar arttı: Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 23 bin 888 olarak hesaplandı. Diğer konut satışları ise temmuzda yıllık bazda yüzde 23,1 azalışla 99 bin 715 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,3, diğer satışların payı yüzde 80,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, temmuzda 2025'in aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 8,6, ikinci el konut satışları yüzde 20,9 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde de bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 5,1, ikinci el konut satışları yüzde 5,4 geriledi.

#5
Foto - Konut satışlarında dikkat çeken tablo! Temmuzda düşüş sertleşti

Yabancılara 2 bin 120 konut satıldı: Yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 2 bin 120 oldu. Temmuzda, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Geçen ay uyruklarına göre en fazla konut satışı 394 ile Rusya, 189 ile İran, 145 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

#6
Foto - Konut satışlarında dikkat çeken tablo! Temmuzda düşüş sertleşti

Ocak-temmuz dönemi: Bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilk el konut satış sayısı yüzde 0,8 azalarak 264 bin 16 oldu. İkinci el konut satış sayısı aynı dönemde yüzde 7,5 azalışla 559 bin 103'e geriledi. Böylece söz konusu dönemde satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 5,5 azalışla 823 bin 119 olarak kayıtlara geçti.

#7
Foto - Konut satışlarında dikkat çeken tablo! Temmuzda düşüş sertleşti

İpotekli konut satışı, ocak-temmuz döneminde yüzde 30,9 artarak 166 bin 682'ye çıktı. Bu yılın 7 aylık döneminde diğer konut satışları, yüzde 11,7 azalışla 656 bin 437'ye geriledi. Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın ocak-temmuz dönemine göre yüzde 7,3 azalarak 11 bin 203 oldu.

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