Sıcaklara rağmen dolup taşıyor! “Mersin’in Ayasofya’sı” 15 asırdır zamana meydan okuyor

Alahan Manastırı görevlisi Hüseyin Baki, manastırın 1.400-1.500 yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek, "Burası milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllarda kurulmuş bir yerdir. Bulunmuş olduğumuz bölge Doğu Kilisesi olarak geçer ve sadece ibadethane olarak kullanılmıştır. Kurucuları Aziz Paulus ve Barnabas isimli kişilerdir. Ziyaretçi durumu gayet güzel. Hafta içi ve hafta sonları ziyaretçilerimiz yoğun bir şekilde gelip gidiyor. Bizim memleketlilerimiz sıcak falan dinlemez. Sağ olsunlar, uzaklardan geliyorlar. İstanbul, İzmir, Denizli, Konya, Karaman gibi bölgelerden daha çok gelirler" dedi.