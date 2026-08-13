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Sıcaklara rağmen dolup taşıyor! "Mersin’in Ayasofya’sı" 15 asırdır zamana meydan okuyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sıcaklara rağmen dolup taşıyor! “Mersin’in Ayasofya’sı” 15 asırdır zamana meydan okuyor

Mersin Mut'ta bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Alahan Manastırı, yaklaşık 1500 yıllık geçmişiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Sıcaklara rağmen dolup taşıyor! "Mersin’in Ayasofya’sı" 15 asırdır zamana meydan okuyor

Mersin’in Mut ilçesinde sarp kayalıklar arasında yükselen Alahan Manastırı, yüzyıllardır ayakta kalan taş yapılarıyla dikkat çekiyor.

#2
Foto - Sıcaklara rağmen dolup taşıyor! "Mersin’in Ayasofya’sı" 15 asırdır zamana meydan okuyor

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde "Ustasının elinden yeni çıkmış gibi duruyor" sözleriyle bahsettiği Alahan Manastırı, yaklaşık 15 asırlık geçmişiyle zamana meydan okuyor. Biri yıkılmış iki kilise, kayalara oyulmuş keşiş odaları ve vaftizhane kompleksinden oluşan yapı, Hristiyanlığın erken dönem geçiş rotası üzerinde bulunması dolayısıyla tarihi hac yolları arasında gösteriliyor. Mimari üslubu ve zengin taş süslemeleri sebebiyle bölgede 'Mersin'in Ayasofya'sı' olarak anılan manastır, 26 yıldır UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde de yer alıyor. Tarihi mekanı ziyaret etmeye gelen vatandaşlar, sıcak havaya aldırış etmeden bölgenin dokusunu inceleyerek keyifli vakit geçiriyor.

#3
Foto - Sıcaklara rağmen dolup taşıyor! "Mersin’in Ayasofya’sı" 15 asırdır zamana meydan okuyor

Alahan Manastırı görevlisi Hüseyin Baki, manastırın 1.400-1.500 yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek, "Burası milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllarda kurulmuş bir yerdir. Bulunmuş olduğumuz bölge Doğu Kilisesi olarak geçer ve sadece ibadethane olarak kullanılmıştır. Kurucuları Aziz Paulus ve Barnabas isimli kişilerdir. Ziyaretçi durumu gayet güzel. Hafta içi ve hafta sonları ziyaretçilerimiz yoğun bir şekilde gelip gidiyor. Bizim memleketlilerimiz sıcak falan dinlemez. Sağ olsunlar, uzaklardan geliyorlar. İstanbul, İzmir, Denizli, Konya, Karaman gibi bölgelerden daha çok gelirler" dedi.

#4
Foto - Sıcaklara rağmen dolup taşıyor! "Mersin’in Ayasofya’sı" 15 asırdır zamana meydan okuyor

Yeğenlerini gezdirmeye gelen Muhammet Kürşat Yılmaz, manastırın ulaşım kolaylığına dikkat çekerek, "Hava sıcak olmasına rağmen gezmek için geldik. Burada dört tane ayrı kilise varmış. Şu anda dördüncü kilisedeyiz, gayet güzel. Karaman'a ve Mut'a yakın olması sebebiyle ulaşımı kolay. Herkes rahatlıkla gelebiliyor. O yüzden turist çektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

#5
Foto - Sıcaklara rağmen dolup taşıyor! "Mersin’in Ayasofya’sı" 15 asırdır zamana meydan okuyor

Ailesiyle birlikte manastırı gezmeye gelen Rus uyruklu Renat Abdulin ise mekandan çok etkilendiklerini ifade etti. Abdulin, "Taşucu'ndan ailecek buraya geldik. Burası çok güzel ve ilginç. Gerçekten keyif aldık. Türkiye'de yaşıyorum ve bir nükleer santralde çalışıyorum" dedi.

#6
Foto - Sıcaklara rağmen dolup taşıyor! "Mersin’in Ayasofya’sı" 15 asırdır zamana meydan okuyor

Abdulin'in ikiz çocuklarından Amir Abdulin ise "Buradaki tarihi yerleri çok beğendim. Burası çok güzel, çok hoşuma gitti.

#7
Foto - Sıcaklara rağmen dolup taşıyor! "Mersin’in Ayasofya’sı" 15 asırdır zamana meydan okuyor

Burada her yere çıkıp gezebiliyorsun, bu da gayet güzeldi" ifadelerini kullanırken, ikizi Denis ise "Burası çok ilginç. Bu taş yapı çok büyük ve içinde çok ilginç şeyler var" şeklinde konuştu.

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