Yurt eylemi yapan öğrencilerden 'Dağlara gel' şarkısı!

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Ülke genelinde 24 ilde 'barınamama' gerekçesi ile 'yurt eylemi' düzenleyen 2 bini aşkın kişiden yalnızca 310'unun öğrenci olduğu, bu 310 kişiden hiçbirinin de yurt başvurusunun bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

Muhalefetin sıkı sıkıya sarıldığı "yurt" yalanının piyonlarının, eyleme gittikleri otobüste DHKP-C yandaşı Grup Yorum'un "Dağlara gel dağlara" şarkısını hep bir ağızdan seslendirdikleri görüntülendi.

Aralarında örgüt üyelerinin olduğu belirlenmişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde devam eden "yurt" eylemlerine ilişkin açıklamasında, eyleme katıların büyük çoğunluğunun öğrenci olmadığını, öğrenci olanlarından yurt başvurusunun bulunmadığını söylemişti.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri de hatırlatan Bakan Soylu, şöyle konuşmuştu:

"Merkez kampüste 108 gözaltı yapmıştık. Bunların 101'inin Boğaziçi Üniversitesi ile hiçbir resmi, hukuki, öğrencilik veya mezuniyet bağı yoktu. Bunların da 79'u DHKP-C, TKP-ML ve diğer terör örgütlerinin üyesi olan kişilerdi. Bugüne dönelim, 'Yurt bulamayan öğrenciler' bahanesiyle bir dizi eylem yapıldı. Ülke genelinde 24 ilde toplam 114 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi. 24 ildeki eylemlere 2 bin 243 kişi katıldı, mükerrerleri düşersek eylemlere 2 bin 57 kişi katıldı. Bunlardan 310'u öğrenci. Bunların da tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor. Bunların daha ziyade sol marjinal gruplara müzahir olduğu belirlendi. Bunların da 6'sının PKK/KCK, 6'sının MLKP, 5’inin TKKKÖ, 2'sinin TKP Kıvılcım, 1'inin FETÖ/PDY, 1'inin TKİP, 1’inin DKP, 4'ünün de 'beni çok seven' LGBTİ üyesi olduğu tespit edildi."