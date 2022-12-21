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Teknoloji Yurt dışından telefon getirecekler dikkat! Yeni yılda geçerli olacak
Teknoloji

Yurt dışından telefon getirecekler dikkat! Yeni yılda geçerli olacak

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2023 yılında tahsil edilecek bandrol bedelleri 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan avro cinsinden bandrol bedelleri ile aynı miktarlarda uygulanmaya devam edilecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 11:48:00 -
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat! Yeni yılda geçerli olacak

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan avro cinsinden bandrol bedelleri gelecek yıl da geçerli olacak.

 

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