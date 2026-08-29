  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Palandöken: Esnaftan fazla para kazanıyorlar Yıllardır Solcuların dilindeydi: Fatih Sultan Mehmed beşikteki kardeşini katlettirdi mi? Ali Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: “Motoru yaktılar, kafayı sıyırdılar” Nijer’in başkentinde sıcak saatler! Silah ve patlama sesleri peş peşe geldi Pedofil Epstein'cılara ağır darbe! 163 kayıp çocuk kurtarıldı “Sokağa bile inemez” diyorlardı! Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı belli oldu Taranto’da ay-yıldızlı fırtına! Türkiye 61 madalyayla zirve takibini sürdürüyor Meteoroloji’den 26 ile alarm! İki kentte turuncu kod: Şiddetli yağış geliyor İETT otobüsü evin çatısına ramak kala durdu! İstanbul’da yine kaza ABD ordusundan Pasifik’te kartellere ağır darbe! Tekneyi ele geçirip batırdılar
Gündem İsrail'i rahatsız etmeye devam ediyor! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar ve Mısır hamlesi
Gündem

İsrail'i rahatsız etmeye devam ediyor! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar ve Mısır hamlesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsrail'i rahatsız etmeye devam ediyor! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar ve Mısır hamlesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hamleleri ve temaslarıyla terör devleti İsrail'i rahatsız etmeye devam ediyor.

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in korkulu rüyası haline gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hamlelerine ve temaslarına tüm hızıyla devam ediyor.

Katar ve Mısır ile peş peşe temas

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi yaptı.

 

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, bölgesel ve ikili konular ele alındı.

Bakan Fidan'dan Orta Doğu mesaisi
Bakan Fidan'dan Orta Doğu mesaisi

Gündem

Bakan Fidan'dan Orta Doğu mesaisi

Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler: Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı masada
Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler: Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı masada

Gündem

Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler: Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı masada

Bakan Fidan'dan YPG/SDG açıklaması
Bakan Fidan'dan YPG/SDG açıklaması

Gündem

Bakan Fidan'dan YPG/SDG açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23