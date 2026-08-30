Japonya topun ağzında: 400 bin kişiye güvenlik uyarısı!

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR 13 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU Japonya'nın farklı kesimlerinde son haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar geniş çaplı hasara yol açmıştı. Chiba eyaletinde 13 Ağustos gecesi etkili olan rekor düzeydeki yağışların neden olduğu sel baskınlarında en az 13 kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 4 bin yapı yapı ile 2 bin 700 aracın sular altında kaldığı açıklanmıştı. Perşembe günü ise ülkenin Ishikawa ve Toyoma eyaletlerinde etkili olan rekor düzeydeki şiddetli yağışlar nedeniyle en az 394 bin 420 kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı. Sel baskınları ve toprak kaymaları birçok bölgede maddi hasara neden olmuştu.