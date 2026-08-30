Netanyahu’nun oğluna apar topar dönüş emri! Eşyalarını bile alamadan kaçtı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun ABD'den ani şekilde ayrılmasının perde arkasına ilişkin yeni bilgiler gündeme geldi.

İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin Bet, Yair Netanyahu'nun kendisine “ciddi biçimde zarar verilmesi tehdidi” nedeniyle ABD'den İsrail'e getirildiğini açıkladı.

Şin Bet, güvenlik değerlendirmesinin ardından Yair Netanyahu'nun bulunduğu bölgeden acilen çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu gelişme üzerine gerçekleştirilen değerlendirmenin ardından güvenlik ekibiyle iş birliği içinde Yair Netanyahu’nun acilen tahliye edilerek İsrail’e geri getirilmesine karar verildi.”

TEHDİDİN KAYNAĞI AÇIKLANMADI

İsrail güvenlik birimleri Yair Netanyahu'ya yönelik tehdidin kimden veya hangi yapıdan geldiğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak olayın zamanlaması dikkat çekti.

Gelişme, Binyamin Netanyahu'nun İran'ın iki oğlundan birini hedef almayı planladığını açıklamasından birkaç gün sonra yaşandı.

ABD MEDYASINDAN İRAN DETAYI

Amerikan televizyon kanalı Newsmax ise Yair Netanyahu'nun ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde bulunduğu sırada İran'a atfedilen bir suikast planının hedefi olduğu yönündeki değerlendirmeyi gündeme taşıdı.

Kanalın ABD'deki bir kolluk kuvvetleri yetkilisine dayandırdığı haberine göre İsrail istihbaratı söz konusu plandan Aralık 2025'te haberdar oldu ve Amerikan makamlarına bilgi verdi.

Ancak İsrail makamlarının açıklamasında tehdidin İran kaynaklı olduğuna dair kamuoyuna açık bir doğrulama yapılmadı.

KORUMALARINA RAĞMEN “DERHAL AYRIL” TALİMATI

Newsmax'in aktardığı bilgilere göre Yair Netanyahu, ABD'de bulunduğu süre boyunca İsrailli güvenlik görevlileri tarafından sürekli korunuyordu.

Buna rağmen güvenlik tehdidinin ulaştığı seviye nedeniyle Netanyahu'nun oğluna bulunduğu bölgeyi derhal terk etmesi yönünde talimat verildi.

Ardından Yair Netanyahu'nun İsrail'e dönüş süreci başlatıldı.

EŞYALARINI BİLE ALAMADAN AYRILDI

Tahliye kararının ne kadar hızlı uygulandığına ilişkin en dikkat çekici ayrıntı ise Yair Netanyahu'nun kişisel eşyaları oldu.

Aktarılan bilgilere göre Netanyahu'nun oğlu, güvenlik birimlerinin talimatının ardından o kadar hızlı şekilde Miami'den ayrıldı ki kişisel eşyalarını dahi yanına alamadı.

Yair Netanyahu daha sonra doğrudan İsrail'e döndü.

NETANYAHU'NUN İRAN SÖZLERİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Yaşananların Netanyahu'nun İran'a yönelik son açıklamalarının hemen ardından gerçekleşmesi dikkatleri yeniden Tahran-Tel Aviv hattındaki gerilime çevirdi.

Şin Bet tehdidin kaynağını açıklamazken, ABD basınında gündeme getirilen İran bağlantısı henüz İsrail makamları tarafından kamuoyuna açık şekilde teyit edilmiş değil.