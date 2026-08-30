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Füze saldırısına uğradı: Kargo gemisi Samsun'da karaya oturdu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Füze saldırısına uğradı: Kargo gemisi Samsun'da karaya oturdu!

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda Ukrayna'nın saldırısına uğrayan Rus bayraklı 108 metre boyundaki 'OMSKİY-107' isimli kargo gemisi sürüklenerek Şile açıklarında karaya oturdu.

#1
Foto - Füze saldırısına uğradı: Kargo gemisi Samsun'da karaya oturdu!

Rusya Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğrayan Rusya bayraklı 108 metre boyundaki 'OMSKİY-107' isimli kargo gemisi sürüklenerek Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturdu.

#2
Foto - Füze saldırısına uğradı: Kargo gemisi Samsun'da karaya oturdu!

KARAYA OTURDU

#3
Foto - Füze saldırısına uğradı: Kargo gemisi Samsun'da karaya oturdu!

Geminin kıyıya doğru ilerlediğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, karaya oturan geminin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Sürüklenmenin ardından Alacalı Sahili'ne ulaşan gemi kıyıda karaya oturdu.

#4
Foto - Füze saldırısına uğradı: Kargo gemisi Samsun'da karaya oturdu!

KAPTAN KÖŞKÜ TAMAMEN YANMIŞ Geminin kaptan köşkünün yanmış ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Gemide bulunan mürettebatın saldırıdan sonra cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği öğrenildi. Karaya oturan gemi havadan görüntülendi.

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