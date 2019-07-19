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Yurt dışından getirilen telefonların harcı artırıldı!

Yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izin harcı bin 500 lira oldu.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:04
Yurt dışından getirilen telefonların harcı artırıldı!

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken 618 lira 60 kuruşluk harç tutarı bin 500 lira oldu.

Söz konusu karar, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:04
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