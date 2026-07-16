  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Haluk Levent’in kelepçeli hali ortaya çıktı! Toplanan milyarların izi sürülüyor Gazze'den 15 Temmuz'a anlamlı selam: Halisdemir'in portresi yıkıntılar arasında duvara işlendi Gazzelilerden 15 Temmuz direnişine selam! Bakan Gürlek: Gençlerimizi bunlara bırakmayacağız Kuzey Makedonya'da Türk kökenli milletvekilinden anlamlı konuşma Yücel Kaya yazdı: CHP’nin Mandela Efekti: Dosyayı Unut, Adaylığı Hatırla! CHP’de şaibeli kurultay temizliği sürüyor: Otorite Kılıçdaroğlu Skandal paylaşım yediden yetmişe herkesi çileden çıkarmıştı: Nasuh Mahruki hakkında flaş karar Büyük savaş geliyor! ABD, Çin ve Tayvan... Ahbap’ı göklere çıkartanlar onlar.. Kızılay’ı yerden yere vuranlar onlar.. Şimdi suçlu biz miyiz?
Gündem Bir İETT otobüsü daha alev topu! Roma’yı Neron İstanbul’u CHP yaktı
Gündem

Bir İETT otobüsü daha alev topu! Roma’yı Neron İstanbul’u CHP yaktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İBB yönetiminin liyakatsiz kadroları elinde adeta can pazarına dönen İstanbul toplu taşımasında bir rezalet daha yaşandı. Her gün arıza, kaza ve bakımsızlık haberleriyle gündemden düşmeyen İETT filosu, bu kez de Ataşehir’de alev topuna döndü. Asli görevlerini unutup bütçeyi reklam ve şovlara harcayan CHP’li İBB yönetiminin ihmalleri yüzünden can güvenliği hiçe sayılan İstanbullular, caddenin ortasında küle dönen otobüsten saniyelerle kaçarak canını zor kurtardı.

Ataşehir'de caddenin ortasında alev alev yanan İETT otobüsü megakentte korku dolu anlar yaşatırken, her gün tekrarlanan bu tehlikeli yangınlar ve bitmek bilmeyen arızalar, İBB’deki CHP yönetiminin liyakatsiz kadrolaşmasını, bakım-onarım ihmallerini ve toplu taşımadaki yönetim zafiyetini bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İstanbul'un göbeğinde adeta bir yürüyen tabuta dönüşen İETT otobüslerinden biri daha Ataşehir'de küle dönerken, can güvenliği hiçe sayılan İstanbullular, megakenti ulaşılamaz hale getiren ve bütçeyi reklam ile şovlara harcayıp asli görevlerini unutan CHP’li büyükşehir yönetimin skandalları bitmek bilmiyor.

Ataşehir ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Ataşehir Büyükbakkalköy yolu Ayazoğlu Caddesi, Büyükbakkalköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, otobüsün motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

5 kilo uyuşturucuyla enselenmişti Esrar ile yakalanan CHP'li üyeye ihraç
5 kilo uyuşturucuyla enselenmişti Esrar ile yakalanan CHP'li üyeye ihraç

Gündem

5 kilo uyuşturucuyla enselenmişti Esrar ile yakalanan CHP'li üyeye ihraç

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'dan üzen haber
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'dan üzen haber

Gündem

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'dan üzen haber

Tarihi gerçekler CHP'lileri çıldırttı: İnönü, eşini Venizelos'un koluna takmadı mı?
Tarihi gerçekler CHP'lileri çıldırttı: İnönü, eşini Venizelos'un koluna takmadı mı?

Gündem

Tarihi gerçekler CHP'lileri çıldırttı: İnönü, eşini Venizelos'un koluna takmadı mı?

CHP’nin aracıyla partiyi bölecek! Fuhuşçu başkan yaptırdı Özgür Özel çöktü
CHP’nin aracıyla partiyi bölecek! Fuhuşçu başkan yaptırdı Özgür Özel çöktü

Gündem

CHP’nin aracıyla partiyi bölecek! Fuhuşçu başkan yaptırdı Özgür Özel çöktü

CHP’de şaibeli kurultay temizliği sürüyor: Otorite Kılıçdaroğlu
CHP’de şaibeli kurultay temizliği sürüyor: Otorite Kılıçdaroğlu

Siyaset

CHP’de şaibeli kurultay temizliği sürüyor: Otorite Kılıçdaroğlu

Mücadele hızlansın! FETÖ’nün siyasi ayağı CHP’de
Mücadele hızlansın! FETÖ’nün siyasi ayağı CHP’de

Gündem

Mücadele hızlansın! FETÖ’nün siyasi ayağı CHP’de

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23