Bir İETT otobüsü daha alev topu! Roma’yı Neron İstanbul’u CHP yaktı

Ataşehir'de caddenin ortasında alev alev yanan İETT otobüsü megakentte korku dolu anlar yaşatırken, her gün tekrarlanan bu tehlikeli yangınlar ve bitmek bilmeyen arızalar, İBB’deki CHP yönetiminin liyakatsiz kadrolaşmasını, bakım-onarım ihmallerini ve toplu taşımadaki yönetim zafiyetini bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İstanbul'un göbeğinde adeta bir yürüyen tabuta dönüşen İETT otobüslerinden biri daha Ataşehir'de küle dönerken, can güvenliği hiçe sayılan İstanbullular, megakenti ulaşılamaz hale getiren ve bütçeyi reklam ile şovlara harcayıp asli görevlerini unutan CHP’li büyükşehir yönetimin skandalları bitmek bilmiyor.

Ataşehir ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Ataşehir Büyükbakkalköy yolu Ayazoğlu Caddesi, Büyükbakkalköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, otobüsün motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.