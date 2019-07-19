Yurt dışından getirilen telefonların harcı artırıldı Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı tutarı bin 500 liraya yükseltildi

ANKARA (AA) - Yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izin harcı bin 500 lira oldu.

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken 618 lira 60 kuruşluk harç tutarı bin 500 lira oldu. Söz konusu karar, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.