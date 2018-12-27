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Yurt dışından getirilecek cihazlara bandrol ücreti

“Ticari ithalat maksadı dışında” yurt dışından getirilecek görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2019’da bir defaya mahsus bandrol ücreti tahsil edilecek.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:43
Yurt dışından getirilecek cihazlara bandrol ücreti

Ticari ithalat maksadı dışında” yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2019’da bir defaya mahsus bandrol ücreti tahsil edilecek. Söz konusu ücretler, oto televizyonu için 8 euro, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 euro, 52-67 ekranlar için 16 euro, 68-85 ekranlar için 22 euro, 86-116 ekranlar için 34 euro, 117-148 ekranlar için 40 euro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 euro olarak belirlendi.

Ayrıca, yurt dışından getirilecek cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tabletler için 10 euro ücret ödenecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:43
  1. televizyon
  2. radyo
  3. cep telefonu
  4. bandrol ücreti
  5. oto televizyonu

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