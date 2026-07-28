Amaç, Türkiye üzerinden oy kazanmak: İsrail tiyatrosu Atina sahnesinde!

TAHSİN HAN

27 Ekim’de sandık başına gitmeye hazırlanan İsrail’de, köşeye sıkışan Başbakan Binyamin Netanyahu ve partisi Likud, iç siyasetteki başarısızlıklarını örtbas etmek için yine Türkiye’yi hedef alan kapsamlı bir propaganda çarkını devreye soktu. İsrail’in önde gelen yayın organlarından Jerusalem Post’a konuşan Likud Partisi Milletvekili ve Knesset Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Üyesi Amit Halevi, Türkiye ve İran’ı İsrail’de “rejim değişikliği” yapmaya çalışmakla suçladı. Siyonist rejimdeki bu seçim odaklı akıl dışı iddialar, Ege’deki Türk düşmanlığını fırsat bilen Yunan medyası tarafından da anında köpürtüldü.

YUNAN DA İFTİRAYA KATILDI

Yunan Pentapostagma haber sitesi, Jerusalem Post’un manşete taşıdığı bu manipülatif röportajı doğrudan kaynak göstererek Türkiye’ye yönelik sert bir kara propaganda başlattı. Yunan basını, İsrail istihbarat servislerinin algı operasyonlarını gerçekmiş gibi sunup, Ankara’nın sosyal medya üzerinden İsrail seçmenini etkilemeye çalıştığını ve “Türkiye’nin amacı mutlak bölünmedir: İsrail kamuoyunun çarpıtılması, seçim kampanyasında kaos oluşturulması ve iç çatışmaların planlı bir şekilde yoğunlaştırılması hedefleniyor” iddiasında bulundu.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ YAYGARASI

Jerusalem Post’a verdiği mülakatta İsrail’in kâğıt oy pusulası kullandığını ve sandığa doğrudan mekanik müdahalenin imkânsız olduğunu kabul eden Likudlu Amit Halevi, buna rağmen Türkiye’nin devasa bütçeler ve dijital araçlarla İsrail kamuoyunu yönlendirdiğini öne sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ortadoğu’da “kral yapıcı” bir aktör olarak konumlanmayı hedeflediğini savunan Halevi, “Bölgedeki herkes, sağın ve Netanyahu yönetiminin bozulmaya karşı sağlam bir duvar olduğunu biliyor. Bu yüzden mevcut iktidar koalisyonunu dağıtmaya büyük yatırım yapıyorlar” diyerek, Netanyahu’nun koltuğunu korumasını adeta varoluşsal bir mesele gibi sunmaya çalıştı.

Halevi ayrıca, Türkiye’nin sivil toplum kuruluşlarını ve “uluslararası insani kamuflaj ağlarını” kalkan olarak kullanarak İsrail içindeki sol-sağ kutuplaşmasını kışkırttığını iddia etti.

TAM SEÇİM TİYATROSU

Halevi, bu kaygılarını İsrail İç Güvenlik Servisi (Şin Bet) Başkanı David Zini ile bizzat görüştüğünü belirtti. Süreç kapsamında Şin Bet ve Ulusal Siber Direktörlüğü’nün Knesset’te basına kapalı özel bir sunum yapacağının duyurulması, yürütülen dezenformasyon kampanyasının boyutunu gözler önüne serdi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da bu tiyatroya dahil edilerek, kamuoyuna “sosyal medyadaki dezenformasyona karşı şüpheci olun” çağrısı yaptırıldı.

TÜRKİYE’Yİ OY İÇİN KULLANIYOR

Tüm bu dezenformasyonun arkasındaki gerçek ise çok açık: Gazze’de işlediği soykırım suçları ve tırmanan toplumsal kriz nedeniyle halk nezdinde kan kaybeden Netanyahu, seçmene verecek bir vaadı kalmadığı için “dış düşman” kartına sarılıyor.

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi “varoluşsal tehdit” ilan ederek İsrail’deki sağ seçmeni korkuyla etrafında toplamayı hedeflerken; Yunan medyası da Siyonist rejimin bu oy avcılığına gönüllü tetikçilik yapmaya devam ediyor.