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Bir yanı surlarla bir yanı uçurumlarla çevrili! Türkiye’deki bu köyü çok az kişi biliyor

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AA Giriş Tarihi:

Bir yanı surlarla bir yanı uçurumlarla çevrili! Türkiye’deki bu köyü çok az kişi biliyor

#1
Foto - Bir yanı surlarla bir yanı uçurumlarla çevrili! Türkiye’deki bu köyü çok az kişi biliyor

Yöre halkının yerleşim yerine tek giriş kapısı olan surlarla çevrili kale kapısını kullandığı köyde, cami, kilise gibi bazı tarihi yapıların kalıntıları da bulunuyor.

#2
Foto - Bir yanı surlarla bir yanı uçurumlarla çevrili! Türkiye’deki bu köyü çok az kişi biliyor

Yerleşim yerini çevreleyen surların bazı yerlerde yıkık vaziyette olduğu 80 haneli "kale köy", bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Bir yanı surlarla bir yanı uçurumlarla çevrili! Türkiye’deki bu köyü çok az kişi biliyor

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Aladağlar'ın eteklerinde Aras Nehri'nin hemen kenarında bulunan Keçivan Kalesi'nde Tunçkaya köylülerinin yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi.

#4
Foto - Bir yanı surlarla bir yanı uçurumlarla çevrili! Türkiye’deki bu köyü çok az kişi biliyor

Arslan, Keçivan Kalesi’nin bugünkü şeklini Orta Çağ'da aldığını belirterek, şunları söyledi: “Tunçkaya köyündeki kale yerleşimi Orta Çağ'da bugünkü şeklini almış bir kale ve halen daha köydeki yaşantıyla birlikte iç içe geçmişliğin en güzel örneklerinden biri. Kalenin ilk kez kimler tarafından ve ne zaman kurulduğu bilinmemekte ancak tarihi kaynaklarda adının geçmesi itibarıyla biz ilk kez Romalılar döneminde inşa edildiğini tahmin etmekteyiz.”

#5
Foto - Bir yanı surlarla bir yanı uçurumlarla çevrili! Türkiye’deki bu köyü çok az kişi biliyor

“Evliya Çelebi bu kaleyi bizzat görmüş, incelemiş ve Seyahatname'sinde de bahsetmiştir. Yine Evliya Çelebi'nin verdiği tarihsel bilgilere göre Abbasi hakimiyetinin burada söz konusu olduğunu söyleyebiliriz."

#6
Foto - Bir yanı surlarla bir yanı uçurumlarla çevrili! Türkiye’deki bu köyü çok az kişi biliyor

Kalenin Moğol saldırılarıyla yıkıldığını ve Timur ordularının da kaleyi tahribata uğrattığını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

#7
Foto - Bir yanı surlarla bir yanı uçurumlarla çevrili! Türkiye’deki bu köyü çok az kişi biliyor

: "Kanuni Sultan Süleyman döneminde Lala Mustafa Paşa’nın Nahçıvan Seferi esnasında bu kale de Osmanlı topraklarına dahil edilmiş ve çeşitli onarımlarla günümüze kadar ulaşabilmiş. Yine Evliya Çelebi’nin anlatılarından, burada Selçuklular dönemine ait 3 cami ve bir de Selçuklu kümbetinin varlığından haberdarız. Ama maalesef bu yapılar günümüze ulaşamamış, sadece bir caminin mihrap kalıntılarını görebilmekteyiz.”

#8
Foto - Bir yanı surlarla bir yanı uçurumlarla çevrili! Türkiye’deki bu köyü çok az kişi biliyor

“Bunun yanı sıra bir şapeli de görmek mümkün. Dikdörtgen planlı küçük bir şapel. İçten yarım yuvarlak şekilli bir apsisi var ve dıştan da düz bir duvarla çevrelenmiş. Şapelin özellikle batı cephesindeki taçkapısı kıymetli. Taçkapının bordürlerinde Selçuklu kufi hattını hatırlatır geometrik bezemelerle süslenmiş olması açısından dikkat çekici."

#9
Foto - Bir yanı surlarla bir yanı uçurumlarla çevrili! Türkiye’deki bu köyü çok az kişi biliyor

Kağızman Dağcılık ve Spor Kulübü Başkanı Harun Ağdaş da Tunçkaya'nın kale içerisinde yaşamın sürdüğü nadir köylerinden biri olduğuna işaret ederek, kalenin asırlardır yaşamın izlerini taşıdığını ifade etti.

#10
Foto - Bir yanı surlarla bir yanı uçurumlarla çevrili! Türkiye’deki bu köyü çok az kişi biliyor

#11
Foto - Bir yanı surlarla bir yanı uçurumlarla çevrili! Türkiye’deki bu köyü çok az kişi biliyor

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