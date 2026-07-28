Devletimiz sınır tanımıyor! Mısır'da kaza geçiren vatandaşlar için hava ambulansı havalandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan 3 Türk vatandaşının Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'da trafik kazası geçiren 3 Türk vatandaşının hava ambulansıyla Türkiye'ye getirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'İnsan, önce insan' şiarımızla dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın yanındayız. Geçtiğimiz günlerde Mısır'da trafik kazası geçiren 3 vatandaşımızı hava ambulansımızla İstanbul'a sevk ederek ülkemize getirdik. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum" dedi. (DHA)