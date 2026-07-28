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Spor Kasımpaşa golcüsünü bırakmadı! Adrian Benedyczak’ın bonservisi alındı
Spor

Kasımpaşa golcüsünü bırakmadı! Adrian Benedyczak’ın bonservisi alındı

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Kasımpaşa golcüsünü bırakmadı! Adrian Benedyczak’ın bonservisi alındı

Kasımpaşa, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Adrian Benedyczak’ı bonservisiyle kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Adrian Benedyczak’la yola devam etme kararı aldı.

 

Kulübün açıklamasında, geçen sezonun ikinci yarısında lacivert-beyazı takımda oynayan 25 yaşındaki santrforun üst yönetici (CEO) Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende resmi sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

 

Açıklamada, "Yeniden lacivert-beyazlı formayı giyecek olan Adrian Benedyczak'a 'Hoş geldin' diyor, birlikte daha nice gollere, zaferlere ve unutulmaz anlara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

İtalya'nın Parma takımından transfer edilen Adrian Benedyczak, lacivert-beyazlı formayla geçen sezon 14 karşılaşmada 10 gol attı.

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