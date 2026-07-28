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Gündem Sözcü de ifadeye çağrılacak mı? İşte Sözcü-Ahbap işbirliğinin suç delili!
Gündem

Sözcü de ifadeye çağrılacak mı? İşte Sözcü-Ahbap işbirliğinin suç delili!

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Sözcü de ifadeye çağrılacak mı? İşte Sözcü-Ahbap işbirliğinin suç delili!

11 ilin yıkıldığı asrın felaketinde vatandaşları devlet kurumlarına değil de yardım etmeleri için Ahbap’a yönlendiren ünlüler tek tek ifadeye çağrılırken vatandaş, deprem döneminde Ahbap ile işbirliğine giren Sözcü’nün de ifadeye çağrılıp çağrılmayacağını merak ediyor.

Sözcü o dönem ‘Orman yangını, sel, deprem gibi her afette olduğu gibi devlet yine vatandaşa iban verdi’ diye başladıklarını haberine ‘AFAD IBAN verdi. Millet Haluk Levent’e veriyor’ başlığı atarak devlet ile dalga geçmişti.

Haber içinde de, esas vurgunun  kriptodan yapılması için adeta kaldırım taşları tek tek döşenmiş! 1 günde 4 milyon dolar kripto para ile toplandığı yazılıp, bu yolla yardım teşvik edilmiş ki, takibi yapılamasın. Dernekler masası, kripto para yardımını nasıl takip edebilir ki?

İşte Sözcü-Ahbap işbirliğinin suç delili.

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