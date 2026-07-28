Sözcü de ifadeye çağrılacak mı? İşte Sözcü-Ahbap işbirliğinin suç delili!

Sözcü o dönem ‘Orman yangını, sel, deprem gibi her afette olduğu gibi devlet yine vatandaşa iban verdi’ diye başladıklarını haberine ‘AFAD IBAN verdi. Millet Haluk Levent’e veriyor’ başlığı atarak devlet ile dalga geçmişti.

Haber içinde de, esas vurgunun kriptodan yapılması için adeta kaldırım taşları tek tek döşenmiş! 1 günde 4 milyon dolar kripto para ile toplandığı yazılıp, bu yolla yardım teşvik edilmiş ki, takibi yapılamasın. Dernekler masası, kripto para yardımını nasıl takip edebilir ki?

İşte Sözcü-Ahbap işbirliğinin suç delili.