Koronavirüs salgını sebebiyle her gün dünyanın dört bir yanında binlerce kişi yaşamını yitiriyor. Başta İngiltere olmak üzere pek çok ülkede koronavirüsün yeni mutasyonu saptandı. Ülkemizde ise şimdiye kadar yapılan araştırmalarda mutasyon bulunmadı. Ancak çalışmalar devam ediyor. Alınan kararla 30 Aralık’tan itibaren yurt dışından gelen herkesten PCR test sonucu istenecek. Peki, koronavirüs testi ne kadar?

Yurt dışından gelene korona testi zorunlu mu? | Koronavirüs testi kaç lira?

30 Aralık Çarşamba gününden itibaren Türkiye'ye hava, kara ve deniz yoluyla gelen tüm yolculardan son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenmeye başlanacak.

Hudut kapısında testi ibraz etmeyenler geri dönüş hakkını kullanabilecek ya da Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri (ev, otel) adreste karantina altına alınacak.

Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya alınacak.

Karantinanın 7. gününde PCR testleri negatif çıkanlar için karantina süresi tamamlanmış sayılacak. Testi pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığının Kovid-19 rehberi doğrultusunda yapılacak.

Havaalanlarında PCR testi yapılıyor mu?

Yurt dışına çıkacak olanlar ise havaalanlarında PCR testi yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Havaalanlarında PCR testi yapılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın PCR testi için belirlediği üst limit ise 250 lira. Test için en fazla 250 lira ödeyebiliyorsunuz. Bu rakamın üzerinde bir ücret talip edildiğinde şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.