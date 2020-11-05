Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Ekim haftasında 116,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Ekim haftasında net 116,6 milyon dolarlık hisse senedi, 69,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 11 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Ekim itibarıyla 21 milyar 647,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 19 milyar 255,9 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 509 milyon dolardan 5 milyar 157,5 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 11 milyon dolarlık satışla 232,3 milyon dolardan 221,3 milyon dolara indi.