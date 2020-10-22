  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 12,3 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:41:01 -
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ekim haftasında 28,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ekim haftasında net 28,4 milyon dolarlık hisse senedi, 17,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 ekim itibarıyla 20 milyar 378,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 12,3 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 403,2 milyon dolardan 5 milyar 370,2 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 500 bin dolarlık satışla 232,5 milyon dolardan 232 milyon dolara geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz basınından Selçuk Bayraktar itirafı: Tam 16 trilyon dolar...
Teknoloji

İngiliz basınından Selçuk Bayraktar itirafı: Tam 16 trilyon dolar...

Türk SİHA'larına ilişkin analiz yayınlayan İngiliz The Guardian, "Selçuk Bayraktar'ın dünya savunma sanayisine verdiği zarar 16 trilyon dola..
Oktay'dan Ermenistan açıklaması: Türkiye tereddüt etmez
Gündem

Oktay'dan Ermenistan açıklaması: Türkiye tereddüt etmez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklediğine yönelik iddialara, "Türkiye il..
Halka hakaret ederek ünlenen İYİ Partili isim, CHP'nin bankamatikçisi çıktı! Skandal anlaşılınca hemen istifa etti
Siyaset

Halka hakaret ederek ünlenen İYİ Partili isim, CHP'nin bankamatikçisi çıktı! Skandal anlaşılınca hemen istifa etti

AK Partililere "çomar" diyerek hakaret eden İYİ Partili Arif Kocabıyık, CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrosunun olmasına rağmen hiç işe g..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay