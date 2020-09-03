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Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 556,6 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:42:21 -
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Ağustos haftasında 43,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Ağustos haftasında net 43,6 milyon dolarlık hisse senedi, 28,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Ağustos itibarıyla 21 milyar 541,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 556,6 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 658,3 milyon dolardan 5 milyar 625,1 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 400 bin dolarlık satışla 259,7 milyon dolardan 259,3 milyon dolara düştü.

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