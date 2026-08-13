Aston Villa'yı mağlup edip Süper Kupa’yı müzesine götürdü! PSG’den Avrupa’da bir zafer daha

Avusturya’nın Salzburg kentinde oynanan UEFA Süper Kupa finalinde kazanan Paris Saint-Germain oldu.



51. UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fransa'nın PSG takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İngiliz ekibi Aston Villa karşılaştı.

34 yaşındaki Somalili Omar Abdulkadir Artan, bir UEFA organizasyonunda maç yöneten Avrupalı olmayan ilk hakem ünvanını aldı.

20. dakikadaki PSG hücumunda Doue'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kvaratskhelia, içeri girer girmez topu sağ ayağına çekti ve kalecinin sağına doğru yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

28 ve 35. dakikalardaki şutları az farkla auta giden, 44. dakikada ise direği geçemeyen Aston Villa'nın 17 yaşındaki forvet oyuncusu Madjo, 45. dakikada golü buldu.

McGinn'in sağ kanattan uzak direğe doğru yaptığı ortaya altıpas çizgisinde dokunan Madjo, topu direğin hemen yanından ağlarla buluşturdu: 1-1. Madjo, böylece A takımdaki ilk resmi maçında gol attı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

50. dakikadaki Aston Villa atağında ara pasla PSG savunmasının arkasına sarkan Madjo, topu sağ kanattan gelen McGinn'e aktardı. Ceza sahasına girer girmez topu sol ayağına çeken McGinn'in uzak direğe doğru gönderdiği şut, kaleci Safonov'dan döndü.

61. dakikada Dembele'nin pasıyla sağ kanattan Aston Villa savunmasının arkasına kaçan Doue, altıpasın çaprazına kadar sürdüğü topu, sol ayağıyla uzak direğe yaptığı vuruşla filelere gönderdi. Gol, ofsayt gerekçesiyle verilmedi ancak PSG, VAR incelemesinin ardından 2-1 üstünlük yakaladı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan PSG, tarihinde 2. kez kupanın sahibi oldu.



Hakemler: Omar Abdulkadir Artan (Somali), Liban Abdoulrazack Ahmed (Cibuti), Stephen Eleazar Onyango Yiembe (Kenya)

Paris Saint-Germain: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Dk. 74 Lucas Hernandez), Joao Neves (Dk. 75 Fabian Ruiz), Vitinha, Zaire-Emery, Akliouche (Dk. 46 Dembele), Kvaratskhelia (Dk. 88 Beraldo), Doue (Dk. 87 Mayulu)

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Pau Torres (Dk. 80 Mings), Maatsen, McGinn (Dk. 72 Alysson), Joao Gomes (Dk. 80 Barkley), Kamara (Dk. 72 Bogarde), Hemmings, Buendia, Madjo (Dk. 72 Abraham)

Goller: Dk. 20 Kvaratskhelia, Dk. 61 Doue (Paris Saint-Germain), Dk. 45 Madjo (Aston Villa)

Sarı kartlar: Dk. 51 Pau Torres, Dk. 64 Joao Gomes, Dk. 72 McGinn (Aston Villa)

Üst üste ikinci zafer

Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Süper Kupa'da hem üst üste hem de toplamda 2'nci şampiyonluğuna ulaştı.

Son 2 yılın UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi PSG, 2025'ten sonra bu yıl da UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

PSG böylece 1989, 1990 yıllarında Milan ve 2016, 2017'de Real Madrid'den sonra Süper Kupa'da üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan 3'üncü takım oldu.

Fransız kulübü ayrıca Milan ve Real Madrid gibi hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Kupa'da arka arkaya mutlu sona ulaşmayı başardı.

Paris ekibi, Şampiyonlar Ligi (2025, 2026) ve Süper Kupa'yı (2025, 2026) 2'şer, Kupa Galipleri Kupası (1996) ve Intertoto Kupası'nı (2001) da birer defa olmak üzere UEFA organizasyonlarındaki 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

Real Madrid, 6 şampiyonlukla UEFA Süper Kupa'nın en başarılı kulübü ünvanını elinde tutuyor. İspanyol ekibini, 5'er defa mutlu sona ulaşan Barcelona (İspanya) ve Milan (İtalya) izliyor.

Enrique, Süper Kupa'yı 3'üncü kez kazandı

PSG'nin İspanyol çalıştırıcısı Luis Enrique, 2015'te Barcelona'nın, 2025'te de PSG'nin başında kazandığı UEFA Süper Kupa'yı bir defa daha kaldırdı.

56 yaşındaki Enrique böylece Carlo Ancelotti (5 kez), Josep Guardiola'dan (4) sonra Süper Kupa'da 3 şampiyonluk sevinci yaşayan 3'üncü teknik direktör oldu.

UEFA Süper Kupa'da 3 veya daha fazla şampiyonluğu bulunan teknik direktörler şunlar:

Teknik direktör Şampiyonluk Yıllar Takım

Carlo Ancelotti (İtalya) 5 2003, 2007, 2014, 2022, 2024 Milan (2), Real Madrid (3)

Pep Guardiola (İspanya) 4 2009, 2011, 2013, 2023 Barcelona (2), Bayern Münih, Manchester City

Luis Enrique (İspanya) 3 2015, 2025, 2026 Barcelona, PSG (2)

Aston Villa için bir ilk

Daha önce şampiyonluk maçına çıktığı tüm UEFA organizasyonlarında kupaya uzanan İngiltere'nin Aston Villa takımı, ilk kez sahadan üzgün ayrıldı.

Birmingham ekibi, maç öncesi 1982 Şampiyonlar Ligi, 1982 Süper Kupa, 2001 Intertoto Kupası (çift maç sonunda 5-2) ve 2026 Avrupa Ligi'ndeki finallerde şampiyon olmuştu.

Fransız kulüplerinin 2'nci şampiyonluğu

PSG'nin bu zaferi Fransız kulüplerinin de UEFA Süper Kupa'daki 2'nci şampiyonluğu oldu.

Kupayı müzesine en çok götüren takımlar, İspanya'dan çıktı. İspanyollar, 11'i son 18 yılda olmak üzere Süper Kupa'yı 17 defa kazandı.İspanyol ekiplerini, İngilizler 10, İtalyanlar ise 9 şampiyonlukla takip ediyor.