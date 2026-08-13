Asırlık Gece yeni bölümleriyle geliyor! 15 Temmuz'un izleri ekranda

TRT’nin çok konuşulan dizisi Asırlık Gece, 14 Ağustos Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananları belgeleri ve gerçek tanıklıklarıyla ekrana taşıyan yapım devam eden çekimleriyle de dikkat çekiyor.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin hazırlık süreci ve kritik dönüm noktaları, Asırlık Gece dizisiyle farklı karakterlerin ve gerçek tanıklıkların perspektifinden aktarılıyor.

Yakın tarihin doğru anlaşılması adına son derece önemli bir hafıza projesi olarak değerlendirilen ve Doç. Dr. Hüseyin Aydın’ın aynı adlı eserinden uyarlanan yapım, 14 Ağustos Cuma akşamı yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak.

Asırlık Gece dizisinin tüm bölümleri ise TRT’nin dijital platformu tabii’de izlenebiliyor.

ASIRLIK GECE DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Asırlık Gece dizisi yayınlanan bölümleri ve devam eden çekimleriyle izleyicilerden büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Doç. Dr. Hüseyin Aydın’ın aynı adlı eserinden uyarlanan yapımda, farklı karakterler ve gerçek tanıklıklar üzerinden yakın tarihin en kritik anlarından biri olan 15 Temmuz gecesinin gerçekleri ekrana getiriliyor.

Yapım, sadece hikâyesiyle değil çekimlerin yapıldığı stratejik konumlarla da dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, köprüler ve TRT binası gibi noktalarda yaşanan gelişmeler dizide gerçeğe en yakın şekilde çekilerek izleyiciye sunuluyor.

Tarihi dönem ve dram türündeki dizide, devlet kurumlarında yaşanan kritik süreçler, medya, güvenlik güçleri ve vatandaşların deneyimleri birlikte ele alınıyor.

DİZİNİN KADROSUNDA ÜNLÜ OYUNCULAR YER ALIYOR

Asırlık Gece dizisi oyuncuları arasında Erkan Petekkaya, Seçkin Özdemir, Gülsim Ali, Emir Benderlioğlu, Rüzgar Aksoy, Burak Sergen, Murat Aygen, Yücel Erten, Kemal Uçar ve Yavuz Bingöl gibi ünlü isimler yer alıyor.

Yapım, karakterlerin yaşadıkları üzerinden 15 Temmuz gecesinin farklı boyutlarını ekrana taşıyor. Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu tarafından yönetilen Asırlık Gece, ünlü oyuncu kadrosu, yüksek prodüksiyon kalitesi ve güçlü anlatımıyla yakın tarihin en çarpıcı dönemlerinden birini ekrana getiriyor.

15 TEMMUZ’A DAİR İÇERİKLER TABİİ BLOG’DA BİR ARAYA GETİRİLİYOR

TRT’nin dijital platformu tabii’de 15 Temmuz’a ilişkin geniş kapsamlı bir içerik seçkisi bulunuyor.

Demokrasi mücadelesi, milli birlik, fedakârlık ve kahramanlık hikâyeleri etrafında şekillenen içeriklerle yakın tarihin önemli bir kesitine ilişkin farklı anlatımlar bir arada sunuluyor.

tabii’nin yayınladığı 15 Temmuz konulu belgesel, dizi ve filmler, toplumsal hafızanın canlı tutulmasına katkı sağlıyor. tabii, dijital yayıncılığın gücünden yararlanarak yakın tarihe ilişkin içerikleri genç kuşaklarla buluşturuyor.