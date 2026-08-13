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Dünya BAE’ye ait kraliyet jetinin Tahran’a iki kez gittiği iddia edildi
Dünya

BAE’ye ait kraliyet jetinin Tahran’a iki kez gittiği iddia edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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BAE’ye ait kraliyet jetinin Tahran’a iki kez gittiği iddia edildi

Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait olduğu belirtilen bir kraliyet jetinin kısa aralıklarla iki kez İran’ın başkenti Tahran’a uçtuğu öne sürüldü. Ziyaretlerin amacı ve uçakta bulunan kişilere ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

İran merkezli Fars Haber Ajansının haberine göre, BAE’ye ait kraliyet jeti dün Tahran’a gitti. Aynı uçağın 11 Ağustos’ta da İran’ın başkentine uçtuğu ve yaklaşık bir saat sonra BAE’ye döndüğü iddia edildi.

UÇAĞI HÜKÜMET YETKİLİLERİNİN KULLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde, söz konusu jetin BAE hükümet yetkililerince kullanıldığı ileri sürüldü. Ancak uçakta kimlerin bulunduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İran merkezli Fars Haber Ajansının haberine göre, BAE’ye ait kraliyet jeti dün Tahran’a gitti. Aynı uçağın 11 Ağustos’ta da İran’ın başkentine uçtuğu ve yaklaşık bir saat sonra BAE’ye döndüğü iddia edildi.

İran merkezli Fars Haber Ajansında konuya ilişkin habere yer verildi.

Habere göre BAE'ye ait bir kraliyet jeti, dün Tahran'a gitti; uçak 11 Ağustos'ta da Tahran'a giderek yaklaşık bir saat sonra BAE'ye döndü.

Söz konusu uçağın BAE hükümet yetkilileri tarafından kullanıldığı öne sürülürken, uçağın Tahran ziyaretinin amacına ilişkin BAE makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı.

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