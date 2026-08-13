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Köylüler 50 yıldır sırrını çözemedi! Bu gizemli suyun köpüğü ateşe değince yanıyor

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Köylüler 50 yıldır sırrını çözemedi! Bu gizemli suyun köpüğü ateşe değince yanıyor

Erzurum Aziziye'de yaklaşık yarım asır önce sondaj sırasında ortaya çıkan su, sıra dışı özelliğiyle dikkat çekiyor. Sarımtırak renkteki suyun yüzeyinde oluşan köpükler ateşle temas ettiğinde mavi alev çıkarıyor.

#1
Foto - Köylüler 50 yıldır sırrını çözemedi! Bu gizemli suyun köpüğü ateşe değince yanıyor

Erzurum’un Aziziye ilçesinde yaklaşık 50 yıl önce yapılan sondaj çalışması sırasında ortaya çıkan sıra dışı su kaynağının sırrı çözülemedi.

#2
Foto - Köylüler 50 yıldır sırrını çözemedi! Bu gizemli suyun köpüğü ateşe değince yanıyor

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'nde yaklaşık 3 metrekarelik alanda yer altından kaynayarak yüzeye çıkan su, sıra dışı özellikleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 50 yıl önce yapılan sondaj çalışmaları sırasında ortaya çıktığı belirtilen suyun sarımtırak rengi ve yüzeyinde oluşan köpüklerin ateşle temas ettiğinde mavi alevle yanması görenlerin ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Köylüler 50 yıldır sırrını çözemedi! Bu gizemli suyun köpüğü ateşe değince yanıyor

Mahalle sakinleri, suya temas ettiklerinde ellerinde ve ayaklarında yumuşaklık hissettiklerini belirtirken, geçmişte suyun topuk çatlakları, çeşitli cilt rahatsızlıkları ve romatizma ağrılarına karşı kullanıldığı ifade ediliyor. Ancak söz konusu suyla ilgili bugüne kadar herhangi bir bilimsel araştırma veya analiz yapılmadığı belirtiliyor.

#4
Foto - Köylüler 50 yıldır sırrını çözemedi! Bu gizemli suyun köpüğü ateşe değince yanıyor

Takriben yarım metre derinliğindeki kuyudan kaynamaya devam eden suyun sıcaklığının ise normal musluk suyundan farklı olmadığı, sıcak bir su olmadığı ifade ediliyor. İçme suyuna uygun olmadığı ve gaz çıkışı nedeniyle geçmişte kapatıldığı belirtilen kuyu, doldurulmasına rağmen dip noktadan yüzeye su çıkarmayı sürdürüyor. Suyun yüzeyinde oluşan köpük ve gaz kabarcıklarının ateşle temas ettiğinde mavi alevle yanması ise merak uyandırıyor.

#5
Foto - Köylüler 50 yıldır sırrını çözemedi! Bu gizemli suyun köpüğü ateşe değince yanıyor

Kaynayan suyu çocuklarıyla görmeye gelen İsmail Çakmak, suyun diğer sulardan farklı özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Bu suyu gözlemlediğimizde sarımtırak bir renge sahip olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle diğer sulardan ayrılıyor. Yine elimizi temas ettirdiğimizde ciddi bir yumuşaklık hissediyoruz. Bunun da muhakkak bilimsel anlamda bir açıklaması illaki vardır. Üzerindeki köpüğe ateş dokundurduğumuzda köpüğün, yani suya temas etmesine rağmen yandığını gözlemleme yapıyoruz. Eski büyüklerimizin anlattıklarına göre önceden topuk çatlağı olanların buraya gelip ayaklarını suya temas ettirmek suretiyle şifa buldukları da söylenenler arasında" diye konuştu.

#6
Foto - Köylüler 50 yıldır sırrını çözemedi! Bu gizemli suyun köpüğü ateşe değince yanıyor

Kaynayan suyun çıktığı yerin açılmasının üzerinden 50 seneden fazla olduğunu dile getiren Kahramanlar Mahallesi sakinlerinden 76 yaşındaki Ağa Alp Oğuz, kuyunun geçmişte sondaj çalışmaları sırasında açıldığını belirterek, "Buraya sondaj vurdular ama içme suyu mu çıkarttılar, arazi sulama için mi, bilemiyorum bunu. Öyle çıktığı için kapattılar. Bundan bu yana böyle bu halde kaynıyor. Kapattılar yani, bunun içi dolu. Tahminimce bir 70-80 metreden daha aşağı indi. Böyle kapattılar, işte bu halde böyle oynuyor. Yani yıkandığın zaman elin, ayağın yumuşuyor. Yumuşak, aynı çiriş gibi. Bu köpükler yanıyor, mavi alev çıkıyor. İçme suyu olmaz dediler. Bu hala böyle, kapatıp gittiler. Doldurduktan sonra da kaynıyor. 50 yıldan fazladır kaynıyor olabilir. Diyorum ben 1950 doğumluyum, 50 seneden fazla oldu ki yani. Ben 76 yaşındayım, 10 yaşında vardım ben bu çıktığında. Harman vaktiydi çıkarttılar bunu, biçim zamanıydı. Buradan öyle bir su çıktı ki köyün içine kadar akar giderdi. Şimdi bunun derinliği tahminimce 80 metreden fazla vardı da fakat dolu şimdi. Yarım metre kadar ancak var. Kuyuyu kapatmak için içini doldurdular" ifadelerini kullandı.

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