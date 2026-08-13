  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zengin Türkler çok üzülecek! ABD’de doğum yaparak ABD vatandaşı olma dönemi bitiyor: Dışişleri Bakanlığı ‘doğum turizmi’ni bitirmek için görev gücü kurdu Şarkıcı Güllü’nün ölümündeki korkunç şüphe! Dosyaya giren skandal ses kayıtları ortalığı karıştırdı! Filistin davasında kutlu hamle! Hamas ittifakla sandığa gidiyor! İstanbul’da denize girecekler dikkat! 3 ilçede plajlara yasak geldi Giresun'da sel felaketi! Piknik yapan aile sulara kapıldı, iki kız kardeşten acı haber geldi! İşgalci İsrail'den Batı Yaka’da yeni zorbalık! Gasbedilen topraklara ordu koruması! İmamoğlu’nun istifasına CHP’den ilk açıklama: Geç bile kaldı! Sapık zihniyetin çocuklara yönelik ahlaksızlığına Emniyet'ten neşter! Yurt dışına kaçan şüpheli için adli işlem! Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti! Dümeni yolsuzların yeni üssü Yeni Parti'ye kırdı Nilda Müge Şahin’in katil zanlısı yakalandı! Mezarlıkta bulundu: İşte cinayet anı
Dünya Umman kıyılarında alarm: Tankerden sızan petrol sahile ulaştı
Dünya

Umman kıyılarında alarm: Tankerden sızan petrol sahile ulaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Umman kıyılarında alarm: Tankerden sızan petrol sahile ulaştı

Haziran ayından bu yana karaya oturmuş halde bulunan tankerden sızan ham petrol, Umman'ın Ras Madrakah kıyılarına ulaştı. Yaklaşık 40 kilometrelik sahil şeridini etkileyen kirliliğin Masirah Adası'na kadar yayılmasından endişe ediliyor.

Umman açıklarında haziran ayından bu yana karaya oturmuş halde duran bir tankerden sızan ham petrol, ülke anakarasına ulaşarak onlarca kilometrelik sahil şeridini ve hassas deniz ekosistemini kirletti.

Umman Çevre İdaresi tarafından yapılan açıklamada, karaya oturan tankerin yol açtuğı petrol kirliliğinin Ras Madrakah kıyılarındaki plajlara yayıldığı ve yaklaşık 40 kilometrelik bir sahil şeridini etkisi altına aldığı bildirildi. Yetkililer, kirliliğin ilerleyen saatlerde Masirah Adası’nın güney kıyılarına da ulaşmasının ve 10 ila 20 kilometrelik ek bir alanı daha etkilemesinin beklendiğini ifade etti.

DENİZ YAŞAMI VE KORUMA ALANLARI TEHDİT ALTINDA

Kirliliğin toplam alanının yüzlerce kilometrekareye ulaştığı, sızıntının özellikle deniz kaplumbağaları ve diğer deniz canlılarının yaşam alanlarını korumak amacıyla kurulan koruma bölgesine yakın noktalarda yoğunlaştığı belirtildi. Çevreci örgütler ise felaketin boyutunun resmi açıklamaların da ötesinde olabileceği uyarısında bulunuyor. Sızıntıyı önlemek ve çevresel hassasiyeti yüksek bölgelerdeki hasarı en aza indirmek için özel ekiplerin izleme ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

SAHİPSİZ KALAN TANKERDE SORUMLULUK BELİRSİZLİĞİ

Haziran ayında meydana gelen patlama şüphesinin ardından sürüklenen tankerin, Rus petrolü taşıyan ve yaptırımları delmek için kullanılan gölge filoya ait olduğu belirtiliyor. Birçok ülkenin yaptırım listesinde yer alan geminin resmi sahibi ve işletmecisinin kimliği konusundaki belirsizlikler ise felaketin hukuki boyutunu karmaşıklaştırıyor. Uzmanlar, bu tür yasa dışı veya denetimsiz gemilerin neden olduğu kirliliklerde temizlik masraflarını üstlenecek muhatap bulunamamasının, çevre felaketleriyle mücadeleyi daha da zorlaştırdığına dikkati çekiyor.

ABD ordusu Umman Körfezi'nde tankere çıktı! İran ablukasında yeni hamle
ABD ordusu Umman Körfezi'nde tankere çıktı! İran ablukasında yeni hamle

Gündem

ABD ordusu Umman Körfezi'nde tankere çıktı! İran ablukasında yeni hamle

HÜRMÜZ İÇİN KRİTİK ZİRVE! Umman heyeti Tahran'da
HÜRMÜZ İÇİN KRİTİK ZİRVE! Umman heyeti Tahran'da

Gündem

HÜRMÜZ İÇİN KRİTİK ZİRVE! Umman heyeti Tahran'da

Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İran ile Umman masaya oturdu, rotalar sil baştan belirleniyor!
Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İran ile Umman masaya oturdu, rotalar sil baştan belirleniyor!

Gündem

Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İran ile Umman masaya oturdu, rotalar sil baştan belirleniyor!

İranlı yetkili duyurdu: Hürmüz’de kontrol bizde kalacak! Umman ile anlaşma an meselesi
İranlı yetkili duyurdu: Hürmüz’de kontrol bizde kalacak! Umman ile anlaşma an meselesi

Dünya

İranlı yetkili duyurdu: Hürmüz’de kontrol bizde kalacak! Umman ile anlaşma an meselesi

İran ve Umman arasında kritik temas: Hürmüz'de düğüm çözülüyor
İran ve Umman arasında kritik temas: Hürmüz'de düğüm çözülüyor

Dünya

İran ve Umman arasında kritik temas: Hürmüz'de düğüm çözülüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23