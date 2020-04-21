Yurt dışında yaşayanlar zekatlarını nasıl hesaplamalı?

Belirli ekonomik şartları üzerinde taşıyan Müslümanlar için farz olan zekat ibadeti İslam'ın beş şartından biridir. İslam dini için oldukça önemli olan bir Müslüman nerede olursa olsun zekat ibadetini yerine getirmekle mükelleftir. Peki, yurt dışında yaşayan bir Müslüman zekatını neye göre hesaplamalıdır? İşte cevabı oldukça merak edilen sorunun yanıtı...

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR ZEKATI NEYE GÖRE HESAPLAYACAK?

Bir müslüman maişetini nerede temin ediyorsa zekâtını, fitresini o şartlara göre, oranın imkânlarına göre hesaplamalı ve vermelidir. Mesela Avrupa’da yaşayan müslümanlar fitre verip vermemeleri gerektiğini oradaki maişet şartlarına göre belirlemelidirler. Oradaki fakir müslümanlara fitrelerini ulaştırmayı veya zekâtlarını ulaştırmayı tercih etmelidirler. Bulamadıkları takdirde ikinci ülkelere de ulaştırsalar zekât ve fitre yerini bulmuş olur. Ama zekâtta ve fitrede genel ölçümüz nerede yaşıyorsan, maişetini nerede temin ediyorsan oranın şartlarına oranın girdilerine göre hesap yapmak doğru olur.