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Eğitim Yurt dışında öğretmenlik yapmak için dil şartı var mı?
Eğitim

Yurt dışında öğretmenlik yapmak için dil şartı var mı?

Yurt dışında görev yapmak isteyen öğretmenler, görev şartlarını araştırıyorlar. Şartlar arasında dil bilmek var mı? Yurtdışında öğretmenlik için dil bilmek gerekiyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-24 01:57:00 -
Yurt dışında öğretmenlik yapmak için dil şartı var mı?

Yurt dışında görev alacak olan personelin unvanı, nitelikleri, sayısı, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer bütün konulara dair usul ve esaslar "Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri” ile bu komisyonun yurt dışında görevlendirecek personelin nitelikleri ile hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine dair bakanlar kurulu kararıyla hazırlanmıştır.

Kararın "Yurtdışında görevlendirilecek personelde aranılacak şartlar" başlıklı 7. maddesinde genel olarak personelde bulunması gereken şartlar sıralanmıştır.

Yurt dışında öğretmenlik için dil şartı

Maddenin son fıkrasında ise; "Komisyon, bu maddede belirtilen şartlara İlave olarak, yurtdışında yapılacak görevin ve görevlendirme yapılacak ülkelerin özellikleri itibarıyla, görevlendirileceği ülkenin resmi dili ile yapılacak görev ve görevlendirilecek personelin ilk defa veya ikinci kez görevlendirilmesi hususlarını birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ayrıca yeni şartlar, ön lisansın üzerinde öğrenim düzeyi ile bilinmesi gereken yabancı dil ve yabancı dil bilgisi yeterliliği için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınması gereken en az puanı belirlemeye yetkilidir." kararıyla ülkenin resmi dili ile yapılacak görevlerde, görev verilecek personelden yabancı dil bilgisi şartı istenmektedir.

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