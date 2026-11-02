Filiz koparsa ceviz ölecek: 91 yaşındaki Zeynep Nine'den çarpıcı analiz... Kullandığı ifadeler

Ceviz üretiminde Denizli'yi Türkiye'nin zirvesine taşıyan Çameli ilçesi Kolak Mahallesi'nde bugünlerde telaşlı bir koşuşturmaca yaşanıyor. Bir yıl boyunca adeta bir bebek bakım yapılan ceviz ağaçlarında hasat vakti geldi. Erkekler uzun sırıklarla dalları titizlikle çırparken, kadınlar yere düşen cevizleri tek tek topluyor. Ancak üretici sadece bugünü değil, gelecek yılın mahsulünü de düşünüyor. Sırıklarla vurulan tek bir darbe, bir sonraki yılın filizini yok edebilir. Dalından indirilen cevizler, yeşil kabuğundan ayrıldıktan sonra mesai başlıyor. Üreticiler hem değişen hava şartlarıyla hem de yaban hayatıyla zamana karşı yarışıyor. Cevizler kurutulma aşamasında küflenmemesi için günde 3 ile 6 defa kontrol ediyor. Üreticiler, seralara kurdukları tel sergiler ve vantilatörlü hava sistemleriyle kendi çözümünü üreterek rekolteyi yüzde 15 artırmayı başardı. İlkbahar ve yaz aylarında meyve ve sebzeye yuva olan seralar, sonbaharın gelmesiyle birlikte ceviz kurutma alanına dönüşüyor. Bahçelerde yürütülen ceviz hasadının aşamalarını anlatan Fatma Nebiçavuşoğlu, "Önce erkekler uzun sırıklarla çırpıyor. Ondan sonra biz de yere dökülenleri topluyoruz. Böyle aralarında yeşil olanlar oluyor. Bunları biz ceviz soyma makinesine veriyoruz. Önce soyuyoruz, sonra seriyoruz. Kuruyunca müşterilerimize veriyoruz" dedi.