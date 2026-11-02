  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
4 büyüklerin şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe’nin listedeki sırası şaşırttı! Türkiye'den savaş gemisi alacaklardı: Gidip Güney Kore ile anlaştılar Hatim ve dualar eşliğinde defnediliyorlar: Kimsesizleri İHL’li hafızlar uğurluyor Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor Arap Sefa Türe cinayetinde karar! Baba ve oğlu için 15'er yıl hapis Sıcak gelişme: İHA'lar patır patır düşürüldü Meğer cüzdan düşmanıymış: İşte en çok elektrik yakan av aleti! Bakan Çiftçi’den muhtarlara talimat: Çalınmadık kapı, hali sorulmadık yaşlı kalmasın! Görüntüler ortalığı karıştırdı: TikTok'taki video pes dedirtti! Biri bu işe dur desin Yeni tartışmanın fitilini ateşleyen açıklama: Yapay zekâ şu an çoğu bilim insanından zeki
Spor
4
Yeniakit Publisher
Yetkili isim tarih verdi bile: Galatasaray'da Cibara dönemi! istifalar sonrası öne çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yetkili isim tarih verdi bile: Galatasaray'da Cibara dönemi! istifalar sonrası öne çıktı

Metin Öztürk ve Abdullah Kavukçu'nun istifaları sonrasında hem ikinci başkanlık hem de futbolun patronluğu için Mehmet Cibara ismi bir anda ön plana çıktı.

#1
Foto - Yetkili isim tarih verdi bile: Galatasaray'da Cibara dönemi! istifalar sonrası öne çıktı

İkinci Başkan Metin Öztürk ile futbolun patronu Abdullah Kavukçu'nun yönetim kurulu toplantısında birbirine girip sonrasında istifalarının gelmesinin ardından başlayan süreç devam ediyor.

#2
Foto - Yetkili isim tarih verdi bile: Galatasaray'da Cibara dönemi! istifalar sonrası öne çıktı

Galatasaray'da Cibara dönemi! istifalar sonrası öne çıktı - Resim : 1Galatasaray'da bu akşam yönetim kurulu toplantısı var. İstifaların kabul edilip edilmeyeceğinden, istifalar kabul edilirse iki yöneticinin yerine kimlerin geleceğine kadar sert konular masaya yatırılacak.

#3
Foto - Yetkili isim tarih verdi bile: Galatasaray'da Cibara dönemi! istifalar sonrası öne çıktı

Gelen bilgilere göre Mehmet Cibara'nın futbolun başına geçme durumu var. Ancak voleybolu yöneten Cibara'nın bu görevi istemediği iddiası konuşuluyor. Fotospor'a göre; Bu yüzden Başkan Özbek'in, Cibara'ya ikinci başkanlık teklif etme durumu bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin: Türkiye, Hindistan’da iç savaş çıkaracak
Dünya

Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin: Türkiye, Hindistan’da iç savaş çıkaracak

Yunan basınındaki çıkan bir habere göre; Türkiye ve Pakistan, Hindistan’daki Müslümanları ayaklanmaya hazırlıyor. Ankara ve İslamabad’ın Hin..
Sürücüler anlamını bilmiyor: Görür görmez hızınızı düşürün!
Aktüel

Sürücüler anlamını bilmiyor: Görür görmez hızınızı düşürün!

Üzerinde siyah çizgi bulunan sarı baklava şeklindeki trafik levhasını gören sürücülerin hemen hemen çoğu anlamını bilmiyor. Anayolun sona er..
ABD'den Rusya'ya flaş istihbarat! Moskova'da tarihi müzede kanlı katliam son anda engellendi!
Gündem

ABD'den Rusya'ya flaş istihbarat! Moskova'da tarihi müzede kanlı katliam son anda engellendi!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD güvenlik güçlerinden gelen sıcak istihbarat hamlesiyle başkent Moskova’daki dünyaca ünlü Tsaritsyn..
AK Kadınlar Tokat’ta kenetlendi! 28 Şubat ve 15 Temmuz mesajı!
Gündem

AK Kadınlar Tokat’ta kenetlendi! 28 Şubat ve 15 Temmuz mesajı!

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Tokat İl Kadın Kolları Danışma Meclis Toplantısı'nda dava şuurunu ve çekilen z..
Siyonist zulme karşı halk sokaklara döküldü! İşgalci İsrail'in sürgün ettiği binlerce Filistinli direniş ateşini yaktı!
Gündem

Siyonist zulme karşı halk sokaklara döküldü! İşgalci İsrail'in sürgün ettiği binlerce Filistinli direniş ateşini yaktı!

İşgal altındaki Batı Yaka’nın El Halil kentinde, terör devleti İsrail'in günlerdir sürdürdüğü kanlı kuşatma ve zorunlu göç baskısına karşı ç..
Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı
Spor

Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu istifa ettiğini açıkladı. Bugün ayrıca Galatasaray'ın 2. Başkanı Metin Öztürk de yap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23