Yetkili isim tarih verdi bile: Galatasaray'da Cibara dönemi! istifalar sonrası öne çıktı
Metin Öztürk ve Abdullah Kavukçu'nun istifaları sonrasında hem ikinci başkanlık hem de futbolun patronluğu için Mehmet Cibara ismi bir anda ön plana çıktı.
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Metin Öztürk ve Abdullah Kavukçu'nun istifaları sonrasında hem ikinci başkanlık hem de futbolun patronluğu için Mehmet Cibara ismi bir anda ön plana çıktı.
İkinci Başkan Metin Öztürk ile futbolun patronu Abdullah Kavukçu'nun yönetim kurulu toplantısında birbirine girip sonrasında istifalarının gelmesinin ardından başlayan süreç devam ediyor.
Galatasaray'da Cibara dönemi! istifalar sonrası öne çıktı - Resim : 1Galatasaray'da bu akşam yönetim kurulu toplantısı var. İstifaların kabul edilip edilmeyeceğinden, istifalar kabul edilirse iki yöneticinin yerine kimlerin geleceğine kadar sert konular masaya yatırılacak.
Gelen bilgilere göre Mehmet Cibara'nın futbolun başına geçme durumu var. Ancak voleybolu yöneten Cibara'nın bu görevi istemediği iddiası konuşuluyor. Fotospor'a göre; Bu yüzden Başkan Özbek'in, Cibara'ya ikinci başkanlık teklif etme durumu bulunuyor.
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