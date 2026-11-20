Hakkında uluslararası seviyede arama kararı bulunan ve 20 Kasım 2026'da Çekya'da gözaltına alınan Altınbaş'ın Türkiye'ye iade işlemleri başlatılırken, kamuoyu da Altınbaş'ın kim olduğunu araştırmaya başladı.

ALTINBAŞ HOLDİNG VE ALNUS YATIRIM YÖNETİCİLİĞİ YAPTI

Türkiye'nin köklü iş ailelerinden Altınbaş ailesinin üyelerinden biri olan Serdar Altınbaş, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan bir iş insanıdır. Finans, yatırım ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketlerinde çeşitli yöneticilik görevleri üstlenen Altınbaş, Alnus Yatırım Menkul Değerler'de de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulundu.

FON SORUŞTURMASINDA YAKALANIP İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın milletin alın terini ve piyasa güvenliğini hedef alan şaibeli işlemlere karşı yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Serdar Altınbaş hakkında sermaye piyasası mevzuatına muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yakalama kararı çıkarılmıştı. Yurt dışına kaçan şüpheli, difüzyonla arandığı Çekya'da yakalanarak adalete teslim edilmek üzere iade sürecine alındı.