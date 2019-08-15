Yurt dışına kaçarken Kırklareli’de yakalandılar! Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri, Babaeski, Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yurt dışına kaçış hazırlığındaki yedi grubu tespit etti. Ekipler Irak, Afganistan, Fas ve Cezayir uyruklu 41 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.