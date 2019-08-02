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Yurt dışına çıkmaya hazırlanan 23 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:56
Yurt dışına çıkmaya hazırlanan 23 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ekipleri,Demirköy ilçesinin Sarpdere köyü ile kent merkezine bağlı Çağlayık köyünde yurt dışına kaçış hazırlığındaki iki grubu tespit etti.

Belirlenen noktalara operasyon düzenleyen ekipler, Afganistan uyruklu3'ü çocuk 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:56
  1. Demirköy ilçesinin Sarpdere köyü
  2. jandarma ekipleri
  3. Çağlayık köyü
  4. Afganistan uyruklu düzensiz göçmen
  5. İl Göç İdaresi Müdürlüğü

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