Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 3,24 düştü

YD-ÜFE, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,24 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,97 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,24 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,97 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4,08, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 3,22 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde12,22 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 4,91 ile metal cevherleri, yüzde 4,52 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,26 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektör oldu.

Ana sanayi gruplarında en fazla aylık düşüş enerji mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Haziran ayında en fazla aylık düşüş yüzde 12,22ile enerji mallarında gerçekleşti.