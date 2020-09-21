  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ağustosta arttı
Ekonomi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ağustosta arttı

YD-ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 7,46, yıllık bazda yüzde 30,23 artış gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:30:57 -
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ağustosta arttı

ANKARA (AA) - Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,46 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,98, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,95 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 10,26, imalat sanayisi sektöründe yüzde 7,41 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 7,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,62, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,89, enerjide yüzde 3,76, sermaye malında yüzde 8,33 artış olarak kayıtlara geçti.

Aylık bazda kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 3,76, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 4,13, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 4,18 artış gerçekleşti. Metal cevherleri yüzde 15,75, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 8,96, diğer mamul eşyalar yüzde 8,74 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

- Yıllık değişim

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,35, imalatta yüzde 30,19 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 28,95, dayanıklı tüketim malında yüzde 37,83, dayanıksız tüketim malında yüzde 29,33, sermaye malında yüzde 35,99 artış, enerjide yüzde 24,14 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 24,14 azalış kaydedildi. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 58,55, tütün ürünleri yüzde 41,73, metal cevherleri yüzde 37,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Ay

2019

2020

Ocak

1,83

2,39

Şubat

-1,79

0,77

Mart

3,44

3,48

Nisan

4,93

5,46

Mayıs

4,19

1,47

Haziran

-3,24

0,95

Temmuz

-2,33

1,64

Ağustos

-1,41

7,46

Eylül

0,82

Ekim

1,17

Kasım

-0,45

Aralık

1,81


YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Ay

2019

2020

Ocak

35,35

9,53

Şubat

30,71

12,38

Mart

32,24

12,43

Nisan

33,43

13,00

Mayıs

30,66

10,06

Haziran

22,23

14,82

Temmuz

16,32

19,49

Ağustos

-2,94

30,23

Eylül

-11,15

Ekim

-2,88

Kasım

5,59

Aralık

8,93



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti
Gündem

Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt katıldığı canlı yayında kemalizm tartışması sonrası sunucuya sert te..
İBB'den bir zam daha
Siyaset

İBB'den bir zam daha

İndirim vaatleriyle halkı kandırarak koltuğa oturan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son ol..
Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli
Dünya

Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli

Darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye karşı Mısır sokaklarındaki protestolar büyüyor.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı